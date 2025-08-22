Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия сохранила прогноз по сбору зерна на 2025 год, заявил Патрушев - 22.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250822/patrushev-861099194.html
Россия сохранила прогноз по сбору зерна на 2025 год, заявил Патрушев
Россия сохранила прогноз по сбору зерна на 2025 год, заявил Патрушев - 22.08.2025, ПРАЙМ
Россия сохранила прогноз по сбору зерна на 2025 год, заявил Патрушев
Россия сохраняет прогноз по сбору урожая зерна на 2025 год в 135 миллионов тонн, темпы уборки и урожайность опережают прошлогодний уровень: на текущий момент... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T15:09+0300
2025-08-22T15:33+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
дмитрий патрушев
оксана лут
https://cdnn.1prime.ru/img/84258/97/842589749_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8d8833bc3d7094b07e4791330ca2855f.jpg
ЖЕЛЕЗНОВОДСК (Ставропольский край), 22 авг - ПРАЙМ. Россия сохраняет прогноз по сбору урожая зерна на 2025 год в 135 миллионов тонн, темпы уборки и урожайность опережают прошлогодний уровень: на текущий момент аграрии собрали более 85 миллионов тонн зерна, из них более 64 миллионов тонн пшеницы, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании по вопросам АПК в Северо-Кавказском федеральном округе.В начале августа министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила журналистам, что планы по урожаю по зерновым культурам сохраняются на уровне 135 миллионов тонн. Она добавила, что уборочная кампания плавно подходит к экватору."Уборка нового урожая сейчас находится в самой активной фазе. На текущий момент российские аграрии собрали более 85 миллионов тонн зерна, из которых более 64 миллионов тонн – это пшеница. Подчеркну, что такой объем зерновых уже полностью обеспечивает наши внутренние потребности. При этом темпы уборки, а также урожайность опережают прошлогодний уровень. Все это позволяет сохранить прогнозный сбор на уровне 135 миллионов тонн", - сказал он.Патрушев добавил, что правительство РФ направило более 0,5 триллиона рублей на развитие отрасли сельского хозяйства в 2025 году. Кроме того, на днях было одобрено дополнительное выделение 2 миллиардов рублей на субсидирование новых кредитов.Вице-премьер напомнил о задаче президента России Владимира Путина к 2030 году увеличить объемы производства продукции АПК на четверть. "Для этого отрасль должна ежегодно демонстрировать положительную динамику по всем основным направлениям. Это требует от нас поиска новых точек роста", - подытожил он.
https://1prime.ru/20250819/krym-860933607.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84258/97/842589749_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2b7b3dfc1264c1fddd2f3fb1baae9101.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, россия, дмитрий патрушев, оксана лут
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, Дмитрий Патрушев, Оксана Лут
15:09 22.08.2025 (обновлено: 15:33 22.08.2025)
 
Россия сохранила прогноз по сбору зерна на 2025 год, заявил Патрушев

Патрушев: Россия сохраняет прогноз по урожаю зерна на 2025 год

© POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Патрушев
Дмитрий Патрушев
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЖЕЛЕЗНОВОДСК (Ставропольский край), 22 авг - ПРАЙМ. Россия сохраняет прогноз по сбору урожая зерна на 2025 год в 135 миллионов тонн, темпы уборки и урожайность опережают прошлогодний уровень: на текущий момент аграрии собрали более 85 миллионов тонн зерна, из них более 64 миллионов тонн пшеницы, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании по вопросам АПК в Северо-Кавказском федеральном округе.
В начале августа министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила журналистам, что планы по урожаю по зерновым культурам сохраняются на уровне 135 миллионов тонн. Она добавила, что уборочная кампания плавно подходит к экватору.
"Уборка нового урожая сейчас находится в самой активной фазе. На текущий момент российские аграрии собрали более 85 миллионов тонн зерна, из которых более 64 миллионов тонн – это пшеница. Подчеркну, что такой объем зерновых уже полностью обеспечивает наши внутренние потребности. При этом темпы уборки, а также урожайность опережают прошлогодний уровень. Все это позволяет сохранить прогнозный сбор на уровне 135 миллионов тонн", - сказал он.
Патрушев добавил, что правительство РФ направило более 0,5 триллиона рублей на развитие отрасли сельского хозяйства в 2025 году. Кроме того, на днях было одобрено дополнительное выделение 2 миллиардов рублей на субсидирование новых кредитов.
Вице-премьер напомнил о задаче президента России Владимира Путина к 2030 году увеличить объемы производства продукции АПК на четверть. "Для этого отрасль должна ежегодно демонстрировать положительную динамику по всем основным направлениям. Это требует от нас поиска новых точек роста", - подытожил он.
Уборка урожая зерновых - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Крымские аграрии получили право продать по квоте до миллиона тонн зерна
19 августа, 17:24
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯДмитрий ПатрушевОксана Лут
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала