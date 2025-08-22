https://1prime.ru/20250822/patrushev-861099194.html
Россия сохранила прогноз по сбору зерна на 2025 год, заявил Патрушев
экономика
сельское хозяйство
россия
дмитрий патрушев
оксана лут
ЖЕЛЕЗНОВОДСК (Ставропольский край), 22 авг - ПРАЙМ. Россия сохраняет прогноз по сбору урожая зерна на 2025 год в 135 миллионов тонн, темпы уборки и урожайность опережают прошлогодний уровень: на текущий момент аграрии собрали более 85 миллионов тонн зерна, из них более 64 миллионов тонн пшеницы, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании по вопросам АПК в Северо-Кавказском федеральном округе.В начале августа министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила журналистам, что планы по урожаю по зерновым культурам сохраняются на уровне 135 миллионов тонн. Она добавила, что уборочная кампания плавно подходит к экватору."Уборка нового урожая сейчас находится в самой активной фазе. На текущий момент российские аграрии собрали более 85 миллионов тонн зерна, из которых более 64 миллионов тонн – это пшеница. Подчеркну, что такой объем зерновых уже полностью обеспечивает наши внутренние потребности. При этом темпы уборки, а также урожайность опережают прошлогодний уровень. Все это позволяет сохранить прогнозный сбор на уровне 135 миллионов тонн", - сказал он.Патрушев добавил, что правительство РФ направило более 0,5 триллиона рублей на развитие отрасли сельского хозяйства в 2025 году. Кроме того, на днях было одобрено дополнительное выделение 2 миллиардов рублей на субсидирование новых кредитов.Вице-премьер напомнил о задаче президента России Владимира Путина к 2030 году увеличить объемы производства продукции АПК на четверть. "Для этого отрасль должна ежегодно демонстрировать положительную динамику по всем основным направлениям. Это требует от нас поиска новых точек роста", - подытожил он.
