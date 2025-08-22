Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Министр обороны США уволил главу разведуправления Пентагона, пишут СМИ - 22.08.2025
Министр обороны США уволил главу разведуправления Пентагона, пишут СМИ
Министр обороны США уволил главу разведуправления Пентагона, пишут СМИ - 22.08.2025, ПРАЙМ
Министр обороны США уволил главу разведуправления Пентагона, пишут СМИ
Министр обороны США Пит Хегсет уволил главу разведывательного управления Пентагона из-за "утраты доверия", сообщает газета Washington Post со ссылкой на... | 22.08.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 22 авг - ПРАЙМ. Министр обороны США Пит Хегсет уволил главу разведывательного управления Пентагона из-за "утраты доверия", сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники на фоне продолжающейся волне увольнений в американском оборонном ведомстве. "Министр обороны Пит Хегсет уволил генерал-лейтенанта Джеффри Круза, директора разведывательного управления министерства обороны США. Это последний из высокопоставленных военных или разведывательных сотрудников, лишившийся своего поста в ходе масштабной чистки руководящего состава органов национальной безопасности, сообщили два осведомленных источника", - пишет издание. В конце апреля издание Politico сообщало, что Пентагон охвачен конфликтом из-за борьбы окружения Хегсета за власть, в ведомстве царит "полный хаос". Как пишет издание, Хегсет окружил себя советниками, которые быстро превратились в яростных соперников, борющихся за власть, а их ожесточенная борьба друг с другом переросла в акты мести, неожиданные увольнения, обвинения в утечках информации и скандальные заголовки, которые подрывают репутацию Пентагона. Ряд чиновников Пентагона готовят письмо с требованием отставки Хегсета, сообщала в конце июля газета Daily Mail со ссылкой на чиновников ведомства. По данным издания, с мая черновики письма "циркулируют" среди высших и средних военных чиновников, а также гражданского персонала, чтобы, как заявил собеседник агентства, "американская общественность знала, что этот парень понятия не имеет, что делает". По данным Daily Mail, в письме содержатся жалобы на политизированный процесс принятия решений, "дисфункцию" всего министерства, низкий моральный дух, а также параноидальную обстановку, вызванную тем, что источники называют одержимостью Хегсета искоренением инакомыслия.
21:48 22.08.2025
 
Министр обороны США уволил главу разведуправления Пентагона, пишут СМИ

WP: министр обороны США уволил главу разведывательного управления Пентагона

ВАШИНГТОН, 22 авг - ПРАЙМ. Министр обороны США Пит Хегсет уволил главу разведывательного управления Пентагона из-за "утраты доверия", сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники на фоне продолжающейся волне увольнений в американском оборонном ведомстве.
"Министр обороны Пит Хегсет уволил генерал-лейтенанта Джеффри Круза, директора разведывательного управления министерства обороны США. Это последний из высокопоставленных военных или разведывательных сотрудников, лишившийся своего поста в ходе масштабной чистки руководящего состава органов национальной безопасности, сообщили два осведомленных источника", - пишет издание.
В конце апреля издание Politico сообщало, что Пентагон охвачен конфликтом из-за борьбы окружения Хегсета за власть, в ведомстве царит "полный хаос". Как пишет издание, Хегсет окружил себя советниками, которые быстро превратились в яростных соперников, борющихся за власть, а их ожесточенная борьба друг с другом переросла в акты мести, неожиданные увольнения, обвинения в утечках информации и скандальные заголовки, которые подрывают репутацию Пентагона.
Ряд чиновников Пентагона готовят письмо с требованием отставки Хегсета, сообщала в конце июля газета Daily Mail со ссылкой на чиновников ведомства. По данным издания, с мая черновики письма "циркулируют" среди высших и средних военных чиновников, а также гражданского персонала, чтобы, как заявил собеседник агентства, "американская общественность знала, что этот парень понятия не имеет, что делает".
По данным Daily Mail, в письме содержатся жалобы на политизированный процесс принятия решений, "дисфункцию" всего министерства, низкий моральный дух, а также параноидальную обстановку, вызванную тем, что источники называют одержимостью Хегсета искоренением инакомыслия.
