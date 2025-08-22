Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Sitronics KT ведет переговоры с заказчиками по поставке беспилотных катеров - 22.08.2025, ПРАЙМ
Sitronics KT ведет переговоры с заказчиками по поставке беспилотных катеров
Sitronics KT ведет переговоры с заказчиками по поставке беспилотных катеров - 22.08.2025, ПРАЙМ
Sitronics KT ведет переговоры с заказчиками по поставке беспилотных катеров
Российская IT-компания Sitronics KT (входит в Sitronics Group) ведет переговоры с заказчиками по поставке гражданских беспилотных катеров, такой транспорт может | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T03:53+0300
2025-08-22T03:53+0300
бизнес
россия
росморпорт
МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. Российская IT-компания Sitronics KT (входит в Sitronics Group) ведет переговоры с заказчиками по поставке гражданских беспилотных катеров, такой транспорт может использоваться как для речных перевозок технических грузов, так и для морской доставки товаров первой необходимости, почты или лекарств на удаленные территории, рассказал РИА Новости гендиректор компании Евгений Шишенин. "Сейчас мы в процессе переговоров с потенциальными заказчиками, из разных отраслей, регионов и секторов. Интерес к гражданским безэкипажным судам определенно есть. Кому-то нужные речные перевозки технических грузов, а кому-то – морская доставка средств и продуктов первой необходимости для населения, почтовой корреспонденции, лекарств на удаленные территории", - ответил Шишенин на вопрос, есть ли спрос на беспилотные гражданские катера компании. Он добавил, что применение безэкипажных катеров зависит в первую очередь от погодных условий, в период навигации судно может курсировать потенциально в любой акватории на территории России. Шишенин пояснил, что работа автономной навигационной системы, разработанной Sitronics KT, уже была успешно протестирована на речных судах – пассажирском электросудне компании "Эмпериум" и на грузовом буксире на реке Томь. Системы компании уже полтора года продолжают успешно функционировать на железнодорожных паромах "Росморпорта" - в полуавтономном и дистанционном режиме судами пройдено более 200 тысяч морских миль.
бизнес, россия, росморпорт
Бизнес, РОССИЯ, Росморпорт
03:53 22.08.2025
 
Sitronics KT ведет переговоры с заказчиками по поставке беспилотных катеров

Sitronics KT ведет переговоры с заказчиками по поставке гражданских беспилотных катеров

МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. Российская IT-компания Sitronics KT (входит в Sitronics Group) ведет переговоры с заказчиками по поставке гражданских беспилотных катеров, такой транспорт может использоваться как для речных перевозок технических грузов, так и для морской доставки товаров первой необходимости, почты или лекарств на удаленные территории, рассказал РИА Новости гендиректор компании Евгений Шишенин.
"Сейчас мы в процессе переговоров с потенциальными заказчиками, из разных отраслей, регионов и секторов. Интерес к гражданским безэкипажным судам определенно есть. Кому-то нужные речные перевозки технических грузов, а кому-то – морская доставка средств и продуктов первой необходимости для населения, почтовой корреспонденции, лекарств на удаленные территории", - ответил Шишенин на вопрос, есть ли спрос на беспилотные гражданские катера компании.
Он добавил, что применение безэкипажных катеров зависит в первую очередь от погодных условий, в период навигации судно может курсировать потенциально в любой акватории на территории России.
Шишенин пояснил, что работа автономной навигационной системы, разработанной Sitronics KT, уже была успешно протестирована на речных судах – пассажирском электросудне компании "Эмпериум" и на грузовом буксире на реке Томь. Системы компании уже полтора года продолжают успешно функционировать на железнодорожных паромах "Росморпорта" - в полуавтономном и дистанционном режиме судами пройдено более 200 тысяч морских миль.
 
БизнесРОССИЯРосморпорт
 
 
