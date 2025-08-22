https://1prime.ru/20250822/platforma-861087365.html

Россияне смогут записываться на прием к врачу через нацмессенджер Мах

Россияне смогут записываться на прием к врачу через нацмессенджер Мах - 22.08.2025, ПРАЙМ

Россияне смогут записываться на прием к врачу через нацмессенджер Мах

Медицинская облачная платформа SQNS, автоматизирующая работу клиник с клиентской базой, внедрена в национальный мессенджер Мах - через него будет доступна... | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T11:05+0300

2025-08-22T11:05+0300

2025-08-22T11:05+0300

экономика

технологии

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860053859_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b76e37ed21354e2285797b6aa59e007e.jpg

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Медицинская облачная платформа SQNS, автоматизирующая работу клиник с клиентской базой, внедрена в национальный мессенджер Мах - через него будет доступна прямая связь с медицинскими учреждениями и запись на прием к врачу, говорится в релизе мессенджера. "Медицинская облачная платформа SQNS, которая автоматизирует работу клиник с клиентской базой, теперь внедрена в приложение Мах. Взаимодействие сервисов в перспективе обеспечит быстрое и комфортное общение медицинских учреждений с пациентами, а также безопасную передачу информации. Для пользователей в мессенджере будет доступна прямая связь с клиникой, а также онлайн-запись на прием к специалисту через мини-приложение", - говорится в релизе. Клиники, которые уже используют SQNS, могут авторизоваться через мессенджер, и после этого на главном экране появится его иконка. Для компаний, которые только подключаются к системе, есть возможность создать бизнес-аккаунт в Max с галочкой подтверждения - это повысит доверие пациентов и выделит клинику как официальный медцентр внутри Мах, говорится в сообщении. Отмечается, что в будущем Мах будет интегрирован с государственными сервисами, и это "откроет клиникам перспективу безопасной и прямой работы с пациентами - от уведомлений до юридического взаимодействия в одном приложении". VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".

https://1prime.ru/20250821/vtb-861029888.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес