Россияне смогут записываться на прием к врачу через нацмессенджер Мах - 22.08.2025
Россияне смогут записываться на прием к врачу через нацмессенджер Мах
2025-08-22T11:05+0300
2025-08-22T11:05+0300
экономика
технологии
бизнес
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Медицинская облачная платформа SQNS, автоматизирующая работу клиник с клиентской базой, внедрена в национальный мессенджер Мах - через него будет доступна прямая связь с медицинскими учреждениями и запись на прием к врачу, говорится в релизе мессенджера. "Медицинская облачная платформа SQNS, которая автоматизирует работу клиник с клиентской базой, теперь внедрена в приложение Мах. Взаимодействие сервисов в перспективе обеспечит быстрое и комфортное общение медицинских учреждений с пациентами, а также безопасную передачу информации. Для пользователей в мессенджере будет доступна прямая связь с клиникой, а также онлайн-запись на прием к специалисту через мини-приложение", - говорится в релизе. Клиники, которые уже используют SQNS, могут авторизоваться через мессенджер, и после этого на главном экране появится его иконка. Для компаний, которые только подключаются к системе, есть возможность создать бизнес-аккаунт в Max с галочкой подтверждения - это повысит доверие пациентов и выделит клинику как официальный медцентр внутри Мах, говорится в сообщении. Отмечается, что в будущем Мах будет интегрирован с государственными сервисами, и это "откроет клиникам перспективу безопасной и прямой работы с пациентами - от уведомлений до юридического взаимодействия в одном приложении". VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
технологии, бизнес
Экономика, Технологии, Бизнес
11:05 22.08.2025
 
Россияне смогут записываться на прием к врачу через нацмессенджер Мах

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Медицинская облачная платформа SQNS, автоматизирующая работу клиник с клиентской базой, внедрена в национальный мессенджер Мах - через него будет доступна прямая связь с медицинскими учреждениями и запись на прием к врачу, говорится в релизе мессенджера.
"Медицинская облачная платформа SQNS, которая автоматизирует работу клиник с клиентской базой, теперь внедрена в приложение Мах. Взаимодействие сервисов в перспективе обеспечит быстрое и комфортное общение медицинских учреждений с пациентами, а также безопасную передачу информации. Для пользователей в мессенджере будет доступна прямая связь с клиникой, а также онлайн-запись на прием к специалисту через мини-приложение", - говорится в релизе.
Клиники, которые уже используют SQNS, могут авторизоваться через мессенджер, и после этого на главном экране появится его иконка. Для компаний, которые только подключаются к системе, есть возможность создать бизнес-аккаунт в Max с галочкой подтверждения - это повысит доверие пациентов и выделит клинику как официальный медцентр внутри Мах, говорится в сообщении.
Отмечается, что в будущем Мах будет интегрирован с государственными сервисами, и это "откроет клиникам перспективу безопасной и прямой работы с пациентами - от уведомлений до юридического взаимодействия в одном приложении".
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
ВТБ расширил функционал цифрового банка в мессенджере Max
Вчера, 10:01
 
