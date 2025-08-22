Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финская почта приостановила прием отправлений с товарами в США - 22.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250822/pochta-861086770.html
Финская почта приостановила прием отправлений с товарами в США
Финская почта приостановила прием отправлений с товарами в США - 22.08.2025, ПРАЙМ
Финская почта приостановила прием отправлений с товарами в США
Почтовый оператор Финляндии Posti приостанавливает прием отправлений товаров в США в связи с изменением таможенных правил американской стороной, сообщила... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T10:56+0300
2025-08-22T10:56+0300
экономика
бизнес
сша
финляндия
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_6961d2b2a954c1443fe596fb28f78038.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Почтовый оператор Финляндии Posti приостанавливает прием отправлений товаров в США в связи с изменением таможенных правил американской стороной, сообщила компания. Президент США Дональд Трамп ранее приостановил беспошлинный режим для товаров, подпадающих под так называемое правило de minimis, обеспечивающее беспошлинный ввоз для товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов. "Таможенные органы США пока не разъяснили, как именно будет осуществляться оплата на практике… Ситуация вызывает неопределенность относительно вариантов транспортировки, процедур возврата и ответственности, в том числе и в Финляндии. По этой причине временное приостановление поставок в США является единственным возможным решением на данный момент", - говорится в сообщении Posti. Приостановка отправлений будет действовать с 23 августа, уточняет компания. Письма, не содержащие товары, а также подарки стоимостью до 100 долларов, будут доставляться в прежнем порядке. Ранее о приостановке отправлений посылок с товарами объявили шведский и норвежский почтовые операторы PostNord и Posten Bring.
https://1prime.ru/20250821/belgiya-861053496.html
сша
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_c436207fb964e2f32960ea3b59ca36e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, сша, финляндия, дональд трамп
Экономика, Бизнес, США, ФИНЛЯНДИЯ, Дональд Трамп
10:56 22.08.2025
 
Финская почта приостановила прием отправлений с товарами в США

Финская почта приостановила прием отправлений с товарами в США из-за пошлин

© flickr.com / stanjourdanФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
© flickr.com / stanjourdan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Почтовый оператор Финляндии Posti приостанавливает прием отправлений товаров в США в связи с изменением таможенных правил американской стороной, сообщила компания.
Президент США Дональд Трамп ранее приостановил беспошлинный режим для товаров, подпадающих под так называемое правило de minimis, обеспечивающее беспошлинный ввоз для товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов.
"Таможенные органы США пока не разъяснили, как именно будет осуществляться оплата на практике… Ситуация вызывает неопределенность относительно вариантов транспортировки, процедур возврата и ответственности, в том числе и в Финляндии. По этой причине временное приостановление поставок в США является единственным возможным решением на данный момент", - говорится в сообщении Posti.
Приостановка отправлений будет действовать с 23 августа, уточняет компания. Письма, не содержащие товары, а также подарки стоимостью до 100 долларов, будут доставляться в прежнем порядке.
Ранее о приостановке отправлений посылок с товарами объявили шведский и норвежский почтовые операторы PostNord и Posten Bring.
Брюссель - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Почта Бельгии приостановила отправку посылок в США
Вчера, 16:50
 
ЭкономикаБизнесСШАФИНЛЯНДИЯДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала