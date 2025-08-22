https://1prime.ru/20250822/pochta-861086770.html
Финская почта приостановила прием отправлений с товарами в США
Финская почта приостановила прием отправлений с товарами в США - 22.08.2025, ПРАЙМ
Финская почта приостановила прием отправлений с товарами в США
Почтовый оператор Финляндии Posti приостанавливает прием отправлений товаров в США в связи с изменением таможенных правил американской стороной, сообщила... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T10:56+0300
2025-08-22T10:56+0300
2025-08-22T10:56+0300
экономика
бизнес
сша
финляндия
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_6961d2b2a954c1443fe596fb28f78038.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Почтовый оператор Финляндии Posti приостанавливает прием отправлений товаров в США в связи с изменением таможенных правил американской стороной, сообщила компания. Президент США Дональд Трамп ранее приостановил беспошлинный режим для товаров, подпадающих под так называемое правило de minimis, обеспечивающее беспошлинный ввоз для товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов. "Таможенные органы США пока не разъяснили, как именно будет осуществляться оплата на практике… Ситуация вызывает неопределенность относительно вариантов транспортировки, процедур возврата и ответственности, в том числе и в Финляндии. По этой причине временное приостановление поставок в США является единственным возможным решением на данный момент", - говорится в сообщении Posti. Приостановка отправлений будет действовать с 23 августа, уточняет компания. Письма, не содержащие товары, а также подарки стоимостью до 100 долларов, будут доставляться в прежнем порядке. Ранее о приостановке отправлений посылок с товарами объявили шведский и норвежский почтовые операторы PostNord и Posten Bring.
https://1prime.ru/20250821/belgiya-861053496.html
сша
финляндия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_c436207fb964e2f32960ea3b59ca36e2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, сша, финляндия, дональд трамп
Экономика, Бизнес, США, ФИНЛЯНДИЯ, Дональд Трамп
Финская почта приостановила прием отправлений с товарами в США
Финская почта приостановила прием отправлений с товарами в США из-за пошлин
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Почтовый оператор Финляндии Posti приостанавливает прием отправлений товаров в США в связи с изменением таможенных правил американской стороной, сообщила компания.
Президент США Дональд Трамп ранее приостановил беспошлинный режим для товаров, подпадающих под так называемое правило de minimis, обеспечивающее беспошлинный ввоз для товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов.
"Таможенные органы США пока не разъяснили, как именно будет осуществляться оплата на практике… Ситуация вызывает неопределенность относительно вариантов транспортировки, процедур возврата и ответственности, в том числе и в Финляндии. По этой причине временное приостановление поставок в США является единственным возможным решением на данный момент", - говорится в сообщении Posti.
Приостановка отправлений будет действовать с 23 августа, уточняет компания. Письма, не содержащие товары, а также подарки стоимостью до 100 долларов, будут доставляться в прежнем порядке.
Ранее о приостановке отправлений посылок с товарами объявили шведский и норвежский почтовые операторы PostNord и Posten Bring.
Почта Бельгии приостановила отправку посылок в США