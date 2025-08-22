"Полиметалл" начал строить золотоизвлекательную фабрику на Урале

https://1prime.ru/20250822/polimetall-861088161.html
2025-08-22T11:25+0300
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. "Полиметалл" начал строить новую золотоизвлекательную фабрику на Салдинской золоторудной компании на Урале мощностью 4,5 тонн золота в год, ее запуск ожидается в 2029 году, сообщила компания. "Новое предприятие станет крупнейшим по производительности в компании... Фабрика рассчитана на переработку 3 миллионов тонн руды в год и должна начать работу в 2029 году. После выхода на проектную мощность она будет производить 4,5 тонны золота ежегодно", - говорится в релизе компании. Инвестиции в проект составят более 45 миллиардов рублей, уточняют в компании. У Салдинской ЗРК уже есть собственные источники сырья в Свердловской области: месторождения Павловское, Маминское, в перспективе Першинское. Дополнительно "Полиметалл" ведет активную геологоразведку для расширения сырьевой базы. Для доставки руды к предприятию, пояснили в компании, будет построена железнодорожная ветка грузооборотом более 1 миллиона тонн в год, а собственный парк из 250 вагонов позволит "Полиметаллу" автономно управлять перевозкой руды и гарантирует стабильность поставок. "Через несколько лет на этом месте появится высокотехнологичный комплекс. А вместе с ним – новые рабочие места, достойные заработные платы, дополнительные возможности для развития Нижней Салды. "Полиметалл" задает "золотой стандарт" в отношении к своим сотрудникам, их семьям и городам присутствия", - приведены в сообщении "Полиметалла" слова врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера. "Новый комплекс станет надежной опорой экономического развития региона. И чтобы вместе с ростом производства развивались районы нашей деятельности, мы уже заключили социальные соглашения с муниципальным образованием Нижняя Салда и Каменским муниципальным округом", - добавил директор Уральского филиала "Полиметалла" Андрей Новиков. "Полиметалл" – крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. География предприятий компании охватывает Магаданскую и Свердловскую область, Хабаровский и Красноярский край, Якутию, Башкирию и Чукотку.
