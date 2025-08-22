Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Полиметалл" начал строить золотоизвлекательную фабрику на Урале - 22.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250822/polimetall-861088161.html
"Полиметалл" начал строить золотоизвлекательную фабрику на Урале
"Полиметалл" начал строить золотоизвлекательную фабрику на Урале - 22.08.2025, ПРАЙМ
"Полиметалл" начал строить золотоизвлекательную фабрику на Урале
"Полиметалл" начал строить новую золотоизвлекательную фабрику на Салдинской золоторудной компании на Урале мощностью 4,5 тонн золота в год, ее запуск ожидается... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T11:25+0300
2025-08-22T11:25+0300
экономика
промышленность
бизнес
свердловская область
красноярский край
якутия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861088000_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_5d9301c90ce0db91b91debe50e41c5a0.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. "Полиметалл" начал строить новую золотоизвлекательную фабрику на Салдинской золоторудной компании на Урале мощностью 4,5 тонн золота в год, ее запуск ожидается в 2029 году, сообщила компания. "Новое предприятие станет крупнейшим по производительности в компании... Фабрика рассчитана на переработку 3 миллионов тонн руды в год и должна начать работу в 2029 году. После выхода на проектную мощность она будет производить 4,5 тонны золота ежегодно", - говорится в релизе компании. Инвестиции в проект составят более 45 миллиардов рублей, уточняют в компании. У Салдинской ЗРК уже есть собственные источники сырья в Свердловской области: месторождения Павловское, Маминское, в перспективе Першинское. Дополнительно "Полиметалл" ведет активную геологоразведку для расширения сырьевой базы. Для доставки руды к предприятию, пояснили в компании, будет построена железнодорожная ветка грузооборотом более 1 миллиона тонн в год, а собственный парк из 250 вагонов позволит "Полиметаллу" автономно управлять перевозкой руды и гарантирует стабильность поставок. "Через несколько лет на этом месте появится высокотехнологичный комплекс. А вместе с ним – новые рабочие места, достойные заработные платы, дополнительные возможности для развития Нижней Салды. "Полиметалл" задает "золотой стандарт" в отношении к своим сотрудникам, их семьям и городам присутствия", - приведены в сообщении "Полиметалла" слова врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера. "Новый комплекс станет надежной опорой экономического развития региона. И чтобы вместе с ростом производства развивались районы нашей деятельности, мы уже заключили социальные соглашения с муниципальным образованием Нижняя Салда и Каменским муниципальным округом", - добавил директор Уральского филиала "Полиметалла" Андрей Новиков. "Полиметалл" – крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. География предприятий компании охватывает Магаданскую и Свердловскую область, Хабаровский и Красноярский край, Якутию, Башкирию и Чукотку.
https://1prime.ru/20250822/zoloto-861082264.html
свердловская область
красноярский край
якутия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861088000_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_07ae0f218905625a9d79d18f8f81cdbb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, бизнес, свердловская область, красноярский край, якутия
Экономика, Промышленность, Бизнес, Свердловская область, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЯКУТИЯ
11:25 22.08.2025
 
"Полиметалл" начал строить золотоизвлекательную фабрику на Урале

"Полиметалл" начал строить золотоизвлекательную фабрику мощностью 4,5 тонн в год

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФорма с сырьем для производства золотых слитков
Форма с сырьем для производства золотых слитков - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. "Полиметалл" начал строить новую золотоизвлекательную фабрику на Салдинской золоторудной компании на Урале мощностью 4,5 тонн золота в год, ее запуск ожидается в 2029 году, сообщила компания.
"Новое предприятие станет крупнейшим по производительности в компании... Фабрика рассчитана на переработку 3 миллионов тонн руды в год и должна начать работу в 2029 году. После выхода на проектную мощность она будет производить 4,5 тонны золота ежегодно", - говорится в релизе компании.
Инвестиции в проект составят более 45 миллиардов рублей, уточняют в компании.
У Салдинской ЗРК уже есть собственные источники сырья в Свердловской области: месторождения Павловское, Маминское, в перспективе Першинское. Дополнительно "Полиметалл" ведет активную геологоразведку для расширения сырьевой базы.
Для доставки руды к предприятию, пояснили в компании, будет построена железнодорожная ветка грузооборотом более 1 миллиона тонн в год, а собственный парк из 250 вагонов позволит "Полиметаллу" автономно управлять перевозкой руды и гарантирует стабильность поставок.
"Через несколько лет на этом месте появится высокотехнологичный комплекс. А вместе с ним – новые рабочие места, достойные заработные платы, дополнительные возможности для развития Нижней Салды. "Полиметалл" задает "золотой стандарт" в отношении к своим сотрудникам, их семьям и городам присутствия", - приведены в сообщении "Полиметалла" слова врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера.
"Новый комплекс станет надежной опорой экономического развития региона. И чтобы вместе с ростом производства развивались районы нашей деятельности, мы уже заключили социальные соглашения с муниципальным образованием Нижняя Салда и Каменским муниципальным округом", - добавил директор Уральского филиала "Полиметалла" Андрей Новиков.
"Полиметалл" – крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. География предприятий компании охватывает Магаданскую и Свердловскую область, Хабаровский и Красноярский край, Якутию, Башкирию и Чукотку.
Слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Золото продолжает дешеветь перед выступлением главы ФРС США
08:57
 
ЭкономикаПромышленностьБизнесСвердловская областьКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙЯКУТИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала