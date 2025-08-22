Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нидерланды направят в Польшу две третьих своих ЗРК Patriot
Нидерланды направят в Польшу две третьих своих ЗРК Patriot
ВАРШАВА, 22 авг - РИА Новости. Нидерланды направляют в Польшу две третьих своих ЗРК Patriot, сообщил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Ранее министерство обороны королевства сообщило, что Нидерланды с 1 декабря отправят в Польшу два ЗРК Patriot и около 300 военнослужащих для миссии НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU). "Я бы хотел подчеркнуть, что голландцы имеют всего три батареи Patriot и две из них отдают в Польшу", - сказал Коминяк-Камыш. "Я очень благодарен нашим союзникам из Королевства Нидерланды, нашим друзьям по НАТО, что таким образом подошли к моей просьбе об охране воздушного пространства над Ясенкой (крупнейший хаб по поставке вооружения Украине из стран НАТО – ред), над Жешовом, над Подкарпатьем, над Польшей", - добавил он. В июле глава минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс пообещал направить в Польшу в период с 1 сентября по 1 декабря 2025 года истребители F-35 для миссии НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU). Как отмечал министр, развертывание истребителей в Польше "способствует достижению военно-стратегической цели сдерживания России и защиты зоны действия договора НАТО". С миссией F-35 Нидерланды намерены защитить зону альянса от беспилотников и крылатых ракет. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
ВАРШАВА, 22 авг - РИА Новости. Нидерланды направляют в Польшу две третьих своих ЗРК Patriot, сообщил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Ранее министерство обороны королевства сообщило, что Нидерланды с 1 декабря отправят в Польшу два ЗРК Patriot и около 300 военнослужащих для миссии НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU).
"Я бы хотел подчеркнуть, что голландцы имеют всего три батареи Patriot и две из них отдают в Польшу", - сказал Коминяк-Камыш.
"Я очень благодарен нашим союзникам из Королевства Нидерланды, нашим друзьям по НАТО, что таким образом подошли к моей просьбе об охране воздушного пространства над Ясенкой (крупнейший хаб по поставке вооружения Украине из стран НАТО – ред), над Жешовом, над Подкарпатьем, над Польшей", - добавил он.
В июле глава минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс пообещал направить в Польшу в период с 1 сентября по 1 декабря 2025 года истребители F-35 для миссии НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU). Как отмечал министр, развертывание истребителей в Польше "способствует достижению военно-стратегической цели сдерживания России и защиты зоны действия договора НАТО". С миссией F-35 Нидерланды намерены защитить зону альянса от беспилотников и крылатых ракет.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
"Автоматическая охота на Patriot". Раскрыто, как РФ выявляет хваленые ЗРК
22 июля, 14:51
