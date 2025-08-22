https://1prime.ru/20250822/polsha-861117003.html

Нидерланды направят в Польшу две третьих своих ЗРК Patriot

22.08.2025

Нидерланды направят в Польшу две третьих своих ЗРК Patriot

Нидерланды направляют в Польшу две третьих своих ЗРК Patriot, сообщил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

ВАРШАВА, 22 авг - РИА Новости. Нидерланды направляют в Польшу две третьих своих ЗРК Patriot, сообщил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Ранее министерство обороны королевства сообщило, что Нидерланды с 1 декабря отправят в Польшу два ЗРК Patriot и около 300 военнослужащих для миссии НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU). "Я бы хотел подчеркнуть, что голландцы имеют всего три батареи Patriot и две из них отдают в Польшу", - сказал Коминяк-Камыш. "Я очень благодарен нашим союзникам из Королевства Нидерланды, нашим друзьям по НАТО, что таким образом подошли к моей просьбе об охране воздушного пространства над Ясенкой (крупнейший хаб по поставке вооружения Украине из стран НАТО – ред), над Жешовом, над Подкарпатьем, над Польшей", - добавил он. В июле глава минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс пообещал направить в Польшу в период с 1 сентября по 1 декабря 2025 года истребители F-35 для миссии НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU). Как отмечал министр, развертывание истребителей в Польше "способствует достижению военно-стратегической цели сдерживания России и защиты зоны действия договора НАТО". С миссией F-35 Нидерланды намерены защитить зону альянса от беспилотников и крылатых ракет. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

