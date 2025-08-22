https://1prime.ru/20250822/pomosch-861104634.html

экономика

финансы

украина

ес

БРЮССЕЛЬ, 22 авг - ПРАЙМ. Евросоюз выделил Украине очередной транш помощи на сумму 4,05 миллиарда евро по случаю дня независимости, говорится в опубликованном заявлении на сайте Европейской комиссии. "В преддверии 34-й годовщины независимости Украины, которая отмечается 24 августа, ЕС подает еще один сильный сигнал о неизменной поддержке, выделяя стране 4,05 миллиарда евро. Это включает в себя 3,05 миллиарда евро по линии Украинского фонда и миллиард евро по линии исключительной макрофинансовой помощи Европейской комиссии", - сказано в документе.

украина

финансы, украина, ес