Минсельхоз сообщил о повышении пошлины на экспорт пшеницы - 22.08.2025
Минсельхоз сообщил о повышении пошлины на экспорт пшеницы
2025-08-22T21:15+0300
2025-08-22T21:15+0300
экономика
минсельхоз
пошлина на экспорт пшеницы
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 27 августа по 2 сентября повысится до 32,1 рубля за тонну, на кукурузу и ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 225,2 доллара за тонну, на ячмень - 203,8 доллара, на кукурузу - 218,8 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 20 по 26 августа, нулевая. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
2025
минсельхоз, пошлина на экспорт пшеницы
Экономика, Минсельхоз, пошлина на экспорт пшеницы
21:15 22.08.2025
 
Минсельхоз сообщил о повышении пошлины на экспорт пшеницы

Минсельхоз: пошлина на экспорт пшеницы с 27 августа повысится до 32,1 рубля

© РИА Новости . Максим Богодвид
Колосья пшеницы
Колосья пшеницы - 22.08.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 27 августа по 2 сентября повысится до 32,1 рубля за тонну, на кукурузу и ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 225,2 доллара за тонну, на ячмень - 203,8 доллара, на кукурузу - 218,8 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 20 по 26 августа, нулевая.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
ЭкономикаМинсельхозпошлина на экспорт пшеницы
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
