Минсельхоз сообщил о повышении пошлины на экспорт пшеницы
Минсельхоз сообщил о повышении пошлины на экспорт пшеницы - 22.08.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз сообщил о повышении пошлины на экспорт пшеницы
22.08.2025
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 27 августа по 2 сентября повысится до 32,1 рубля за тонну, на кукурузу и ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 225,2 доллара за тонну, на ячмень - 203,8 доллара, на кукурузу - 218,8 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 20 по 26 августа, нулевая. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
