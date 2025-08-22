https://1prime.ru/20250822/posylki-861101961.html
DHL ограничил отправку посылок в США
экономика
сша
германия
дональд трамп
dhl
deutsche post
dhl express
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Немецкий логистический концерн DHL ввел ограничения на отправку посылок от корпоративных клиентов из ФРГ в США из-за новых таможенных правил, сообщается на официальном сайте концерна. Президент США Дональд Трамп ранее приостановил беспошлинный режим для товаров, подпадающих под так называемое правило de minimis, обеспечивающее беспошлинный ввоз для товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов. Положения указа начнут действовать с 29 августа. "Deutsche Post и DHL Paket не смогут принимать и доставлять международные посылки и почтовые отправления от корпоративных клиентов в США. Причиной предполагаемых временных ограничений являются новые процедуры почтовой отправки, требуемые властями США, которые отличаются от ранее действовавших правил", - сообщил концерн. Из Германии в США теперь можно будет отправить обычной доставкой только посылки от частных лиц, заявленные в качестве "подарков" и стоимостью до 100 долларов (около 86 евро), а также документы. "Однако эти посылки будут контролироваться еще более строго, чем раньше, чтобы предотвратить злоупотребления, связанные с отправкой коммерческих товаров под видом частных посылок с подарками", - предупредили в DHL. Посылки, превышающие указанную максимальную стоимость, можно будет отправить в США с 23 августа через DHL Express, то есть по более высокому тарифу. По-прежнему будет возможна экспресс-доставка товаров и коммерческий импорт в США с применением актуальных таможенных ставок, уточнили в компании. Ранее аналогичные ограничения на прием и доставку посылок в США уже ввели другие национальные почтовые европейские компании, в частности, Austrian Post, бельгийская bpost, шведско-датская Postnord, а также финская Posti.
сша
германия
сша, германия, дональд трамп, dhl, deutsche post, dhl express
Экономика, США, ГЕРМАНИЯ, Дональд Трамп, DHL, Deutsche Post, DHL Express
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Немецкий логистический концерн DHL ввел ограничения на отправку посылок от корпоративных клиентов из ФРГ в США из-за новых таможенных правил, сообщается на официальном сайте концерна.
Президент США Дональд Трамп ранее приостановил беспошлинный режим для товаров, подпадающих под так называемое правило de minimis, обеспечивающее беспошлинный ввоз для товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов. Положения указа начнут действовать с 29 августа.
"Deutsche Post и DHL Paket не смогут принимать и доставлять международные посылки и почтовые отправления от корпоративных клиентов в США. Причиной предполагаемых временных ограничений являются новые процедуры почтовой отправки, требуемые властями США, которые отличаются от ранее действовавших правил", - сообщил концерн.
Из Германии в США теперь можно будет отправить обычной доставкой только посылки от частных лиц, заявленные в качестве "подарков" и стоимостью до 100 долларов (около 86 евро), а также документы. "Однако эти посылки будут контролироваться еще более строго, чем раньше, чтобы предотвратить злоупотребления, связанные с отправкой коммерческих товаров под видом частных посылок с подарками", - предупредили в DHL.
Посылки, превышающие указанную максимальную стоимость, можно будет отправить в США с 23 августа через DHL Express, то есть по более высокому тарифу. По-прежнему будет возможна экспресс-доставка товаров и коммерческий импорт в США с применением актуальных таможенных ставок, уточнили в компании.
Ранее аналогичные ограничения на прием и доставку посылок в США уже ввели другие национальные почтовые европейские компании, в частности, Austrian Post, бельгийская bpost, шведско-датская Postnord, а также финская Posti.
