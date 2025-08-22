Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Приморье запретили стоянку и передвижение судов в районе острова Русский - 22.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250822/primore-861077646.html
В Приморье запретили стоянку и передвижение судов в районе острова Русский
В Приморье запретили стоянку и передвижение судов в районе острова Русский - 22.08.2025, ПРАЙМ
В Приморье запретили стоянку и передвижение судов в районе острова Русский
Стоянка и передвижение судов в районе острова Русский возле Владивостока будут запрещены на время Восточного экономического форума (ВЭФ), исключением станут... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T07:00+0300
2025-08-22T07:00+0300
бизнес
экономика
владивосток
остров русский
приморский край
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861077646.jpg?1755835214
ВЛАДИВОСТОК, 22 авг - ПРАЙМ. Стоянка и передвижение судов в районе острова Русский возле Владивостока будут запрещены на время Восточного экономического форума (ВЭФ), исключением станут суда, привлечённые к форуму, сообщает пресс-служба правительства Приморского края. "В акватории залива Петра Великого в бухте Новик, ограниченной с северо-запада линией от мыса Доронина до мыса Шигина, в бухтах Аякс и Парис, ограниченных с северо-востока линией от мыса Новосильского до мыса Житкова, а также в акватории Амурского залива под низководным мостом с установленной запретной зоной 500 метров к западу и востоку от низководного моста… запрещаются стоянка и передвижение всех судов – маломерных, парусных, спортивных, гидроциклов, пассажирских, прогулочных, грузовых, судов вспомогательного флота, бункеровщиков, буксиров" - говорится в сообщении. Исключением станут суда, привлечённые к мероприятиям по подготовке и проведению форума, специальные спасательные суда и суда для оказания экстренной медицинской помощи – по согласованию с Центром оперативного управления силами и средствами. Как сообщает департамент по координации правоохранительной деятельности, помимо этого во время ВЭФ в этих же акваториях установят запрет для плавания с 00.00 2 сентября (17.00 1 сентября мск) по 24.00 6 сентября (17.00 5 сентября мск). Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
владивосток
остров русский
приморский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, владивосток, остров русский, приморский край
Бизнес, Экономика, Владивосток, Остров Русский, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
07:00 22.08.2025
 
В Приморье запретили стоянку и передвижение судов в районе острова Русский

Стоянка и передвижение судов в районе острова Русский возле Владивостока будут запрещены

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 22 авг - ПРАЙМ. Стоянка и передвижение судов в районе острова Русский возле Владивостока будут запрещены на время Восточного экономического форума (ВЭФ), исключением станут суда, привлечённые к форуму, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
"В акватории залива Петра Великого в бухте Новик, ограниченной с северо-запада линией от мыса Доронина до мыса Шигина, в бухтах Аякс и Парис, ограниченных с северо-востока линией от мыса Новосильского до мыса Житкова, а также в акватории Амурского залива под низководным мостом с установленной запретной зоной 500 метров к западу и востоку от низководного моста… запрещаются стоянка и передвижение всех судов – маломерных, парусных, спортивных, гидроциклов, пассажирских, прогулочных, грузовых, судов вспомогательного флота, бункеровщиков, буксиров" - говорится в сообщении.
Исключением станут суда, привлечённые к мероприятиям по подготовке и проведению форума, специальные спасательные суда и суда для оказания экстренной медицинской помощи – по согласованию с Центром оперативного управления силами и средствами.
Как сообщает департамент по координации правоохранительной деятельности, помимо этого во время ВЭФ в этих же акваториях установят запрет для плавания с 00.00 2 сентября (17.00 1 сентября мск) по 24.00 6 сентября (17.00 5 сентября мск).
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
 
ЭкономикаБизнесВладивостокОстров РусскийПРИМОРСКИЙ КРАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала