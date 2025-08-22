https://1prime.ru/20250822/primore-861077646.html
В Приморье запретили стоянку и передвижение судов в районе острова Русский
В Приморье запретили стоянку и передвижение судов в районе острова Русский
ВЛАДИВОСТОК, 22 авг - ПРАЙМ. Стоянка и передвижение судов в районе острова Русский возле Владивостока будут запрещены на время Восточного экономического форума (ВЭФ), исключением станут суда, привлечённые к форуму, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
"В акватории залива Петра Великого в бухте Новик, ограниченной с северо-запада линией от мыса Доронина до мыса Шигина, в бухтах Аякс и Парис, ограниченных с северо-востока линией от мыса Новосильского до мыса Житкова, а также в акватории Амурского залива под низководным мостом с установленной запретной зоной 500 метров к западу и востоку от низководного моста… запрещаются стоянка и передвижение всех судов – маломерных, парусных, спортивных, гидроциклов, пассажирских, прогулочных, грузовых, судов вспомогательного флота, бункеровщиков, буксиров" - говорится в сообщении.
Исключением станут суда, привлечённые к мероприятиям по подготовке и проведению форума, специальные спасательные суда и суда для оказания экстренной медицинской помощи – по согласованию с Центром оперативного управления силами и средствами.
Как сообщает департамент по координации правоохранительной деятельности, помимо этого во время ВЭФ в этих же акваториях установят запрет для плавания с 00.00 2 сентября (17.00 1 сентября мск) по 24.00 6 сентября (17.00 5 сентября мск).
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
