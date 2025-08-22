https://1prime.ru/20250822/putin-861112045.html

Путин прибыл в Саров

Путин прибыл в Саров - 22.08.2025, ПРАЙМ

Путин прибыл в Саров

Президент России Владимир Путин прибыл в атомград Саров, где расположено одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса России - Российский... | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T18:40+0300

2025-08-22T18:40+0300

2025-08-22T18:40+0300

россия

саров

нижегородская область

рф

владимир путин

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/84012/58/840125890_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6fcb006a30fea1d2964003296174d423.jpg

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прибыл в атомград Саров, где расположено одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса России - Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) "Росатома", передает корреспондент РИА Новости. Путин в Сарове планирует пообщаться с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли, осмотреть выставку, посвященную научно-образовательной инфраструктуре в городах особого назначения. Также глава государства планирует возложить цветы к памятнику академику, главному конструктору первой советской атомной бомбы Юлию Харитону. Кроме того, в графике российского лидера встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Глава государства не раз приезжал в колыбель "русского атома" город Саров. Он посещал его с рабочими визитами в 2003, 2012, 2014, 2020 и 2023 годах. Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В закрытом городе Арзамас-16 (с 1995 года Саров) в 1951 году было запущено серийное производство первой модели советской атомной бомбы под названием "изделие РДС-1". В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр РФ, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России.

https://1prime.ru/20250821/paksh-861025516.html

саров

нижегородская область

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, саров, нижегородская область, рф, владимир путин, росатом