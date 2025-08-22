Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин прибыл в Саров - 22.08.2025
Путин прибыл в Саров
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прибыл в атомград Саров, где расположено одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса России - Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) "Росатома", передает корреспондент РИА Новости. Путин в Сарове планирует пообщаться с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли, осмотреть выставку, посвященную научно-образовательной инфраструктуре в городах особого назначения. Также глава государства планирует возложить цветы к памятнику академику, главному конструктору первой советской атомной бомбы Юлию Харитону. Кроме того, в графике российского лидера встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Глава государства не раз приезжал в колыбель "русского атома" город Саров. Он посещал его с рабочими визитами в 2003, 2012, 2014, 2020 и 2023 годах. Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В закрытом городе Арзамас-16 (с 1995 года Саров) в 1951 году было запущено серийное производство первой модели советской атомной бомбы под названием "изделие РДС-1". В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр РФ, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России.
россия, саров, нижегородская область, рф, владимир путин, росатом
РОССИЯ, САРОВ, Нижегородская область, РФ, Владимир Путин, Росатом
18:40 22.08.2025
 
Путин прибыл в Саров

Путин прибыл в Саров, где расположен ядерный центр "Росатома"

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прибыл в атомград Саров, где расположено одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса России - Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) "Росатома", передает корреспондент РИА Новости.
Путин в Сарове планирует пообщаться с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли, осмотреть выставку, посвященную научно-образовательной инфраструктуре в городах особого назначения. Также глава государства планирует возложить цветы к памятнику академику, главному конструктору первой советской атомной бомбы Юлию Харитону. Кроме того, в графике российского лидера встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
Глава государства не раз приезжал в колыбель "русского атома" город Саров. Он посещал его с рабочими визитами в 2003, 2012, 2014, 2020 и 2023 годах.
Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.
В закрытом городе Арзамас-16 (с 1995 года Саров) в 1951 году было запущено серийное производство первой модели советской атомной бомбы под названием "изделие РДС-1".
В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр РФ, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России.
РОССИЯ САРОВ Нижегородская область РФ Владимир Путин Росатом
 
 
