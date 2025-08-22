Путин встретился со специалистами атомной отрасли в Сарове

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
САРОВ (Нижегородская обл), 22 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретился с сотрудниками предприятий атомной отрасли РФ в ходе поездки в атомград Саров, передает корреспондент РИА Новости. Ранее президент прибыл в Саров, где расположено одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса России - Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) "Росатома". Глава государства возложил цветы к памятнику академику, главному конструктору первой советской атомной бомбы Юлию Харитону и осмотрел выставку, посвященную научно-образовательной инфраструктуре в городах особого назначения. Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр РФ, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России.
САРОВ (Нижегородская обл), 22 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретился с сотрудниками предприятий атомной отрасли РФ в ходе поездки в атомград Саров, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее президент прибыл в Саров, где расположено одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса России - Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) "Росатома".
Глава государства возложил цветы к памятнику академику, главному конструктору первой советской атомной бомбы Юлию Харитону и осмотрел выставку, посвященную научно-образовательной инфраструктуре в городах особого назначения.
Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.
В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр РФ, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России.
