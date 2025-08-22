Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лихачев объяснил, в чем состоит вклад Путина в развитие атомной отрасли - 22.08.2025
Лихачев объяснил, в чем состоит вклад Путина в развитие атомной отрасли
Лихачев объяснил, в чем состоит вклад Путина в развитие атомной отрасли
2025-08-22T22:15+0300
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - ПРАЙМ. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что президент России Владимир Путин сделал атомную тематику одним из приоритетов внешней политики РФ. "Отдельная совершенно тема - наш экспорт. Вы создали не просто систему поддержки (атомной отрасли РФ - ред.), Владимир Владимирович, Вы лично выступаете главным представителем "Росатома" на международных переговорах. Я видел это неоднократно. И Вы ввели атомную политику в приоритет в нашей внешнеполитической линии. Спасибо Вам большое", - сказал Лихачев на встрече Путина с учеными-атомщиками в Сарове.
алексей лихачев, владимир путин, атомная отрасль, росатом, экспорт
Экономика, Алексей Лихачев, Владимир Путин, атомная отрасль, Росатом, экспорт
22:15 22.08.2025
 
Лихачев объяснил, в чем состоит вклад Путина в развитие атомной отрасли

Лихачев: Путин сделал атом одним из приоритетов внешней политики России

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - ПРАЙМ. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что президент России Владимир Путин сделал атомную тематику одним из приоритетов внешней политики РФ.
"Отдельная совершенно тема - наш экспорт. Вы создали не просто систему поддержки (атомной отрасли РФ - ред.), Владимир Владимирович, Вы лично выступаете главным представителем "Росатома" на международных переговорах. Я видел это неоднократно. И Вы ввели атомную политику в приоритет в нашей внешнеполитической линии. Спасибо Вам большое", - сказал Лихачев на встрече Путина с учеными-атомщиками в Сарове.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев на брифинге по итогам встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
"Не за горами": Лихачев оценил сотрудничество с Китаем и Индией по АЭС
Вчера, 09:11
 
Экономика Алексей Лихачев Владимир Путин атомная отрасль Росатом экспорт
 
 
