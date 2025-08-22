https://1prime.ru/20250822/putin-861120706.html
Лихачев объяснил, в чем состоит вклад Путина в развитие атомной отрасли
Лихачев объяснил, в чем состоит вклад Путина в развитие атомной отрасли - 22.08.2025, ПРАЙМ
Лихачев объяснил, в чем состоит вклад Путина в развитие атомной отрасли
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что президент России Владимир Путин сделал атомную тематику одним из приоритетов внешней... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T22:15+0300
2025-08-22T22:15+0300
2025-08-22T22:15+0300
экономика
алексей лихачев
владимир путин
атомная отрасль
росатом
экспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/83267/56/832675611_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e49fdd4473f5a74fd296f4f66db04e10.jpg
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - ПРАЙМ. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что президент России Владимир Путин сделал атомную тематику одним из приоритетов внешней политики РФ. "Отдельная совершенно тема - наш экспорт. Вы создали не просто систему поддержки (атомной отрасли РФ - ред.), Владимир Владимирович, Вы лично выступаете главным представителем "Росатома" на международных переговорах. Я видел это неоднократно. И Вы ввели атомную политику в приоритет в нашей внешнеполитической линии. Спасибо Вам большое", - сказал Лихачев на встрече Путина с учеными-атомщиками в Сарове.
https://1prime.ru/20250821/likhachev-861026128.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83267/56/832675611_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_20fdf425c55e9e0aea3f2d8b7bfb3f82.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей лихачев, владимир путин, атомная отрасль, росатом, экспорт
Экономика, Алексей Лихачев, Владимир Путин, атомная отрасль, Росатом, экспорт
Лихачев объяснил, в чем состоит вклад Путина в развитие атомной отрасли
Лихачев: Путин сделал атом одним из приоритетов внешней политики России