Лихачев объяснил, в чем состоит вклад Путина в развитие атомной отрасли

2025-08-22T22:15+0300

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - ПРАЙМ. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что президент России Владимир Путин сделал атомную тематику одним из приоритетов внешней политики РФ. "Отдельная совершенно тема - наш экспорт. Вы создали не просто систему поддержки (атомной отрасли РФ - ред.), Владимир Владимирович, Вы лично выступаете главным представителем "Росатома" на международных переговорах. Я видел это неоднократно. И Вы ввели атомную политику в приоритет в нашей внешнеполитической линии. Спасибо Вам большое", - сказал Лихачев на встрече Путина с учеными-атомщиками в Сарове.

