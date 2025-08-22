Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о работе России в атомной сфере в странах Запада и НАТО - 22.08.2025
Путин рассказал о работе России в атомной сфере в странах Запада и НАТО
2025-08-22T22:12+0300
2025-08-22T22:30+0300
владимир путин, атомная энергетика, россия, работа, запад, нато
Экономика, Владимир Путин, атомная энергетика, РОССИЯ, работа, ЗАПАД, НАТО
22:12 22.08.2025 (обновлено: 22:30 22.08.2025)
 
Путин рассказал о работе России в атомной сфере в странах Запада и НАТО

Путин: Россия продолжает работу в атомной сфере в странах Запада и НАТО

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг — ПРАЙМ. Россия продолжает работу в атомной сфере в странах Запада и НАТО, сообщил президент РФ Владимир Путин.
“В Турции появился проект, несмотря на начало СВО. А это, между прочим, страна НАТО. Что у нас отпало-то из того, что было? Финляндия только. Мы в Венгрии даже продолжаем (работу - ред.) - (это - ред.) страна НАТО и страна Европейского союза. Мы продолжаем там работу”, - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
Также президент отметил, что российские ученые продолжают работы со специалистами из Европы.
"Работа с учеными продолжается… Я вот приехал в Гатчину, там, знаете, центр есть, работ, там работают специалисты из европейских стран. И ничего, нормально", - сказал Путин о сотрудничестве российских специалистов с иностранными учеными.
Также российский лидер сообщил о поставках российского ядерного топлива в недружественные страны в значительных объемах.
"То, что мы раньше делали в тех странах, которых вы назвали недружественными, мы и продолжаем там делать, ядерные топлива-то поставляем до сих пор и в приличных объемах. Услуги предоставляем? Предоставляем. Почти в таких же объемах. Какие-то новые вещи появляются, особенно в области ядерной медицины и в других смежных сферах, это как было, так все и есть", - сказал Путин.
Заголовок открываемого материала