https://1prime.ru/20250822/putin-861120978.html

Путин рассказал о работе России в атомной сфере в странах Запада и НАТО

Путин рассказал о работе России в атомной сфере в странах Запада и НАТО - 22.08.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал о работе России в атомной сфере в странах Запада и НАТО

Россия продолжает работу в атомной сфере в странах Запада и НАТО, сообщил президент РФ Владимир Путин. | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T22:12+0300

2025-08-22T22:12+0300

2025-08-22T22:30+0300

экономика

владимир путин

атомная энергетика

россия

работа

запад

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/82718/76/827187682_0:27:280:185_1920x0_80_0_0_088a07d4065fd42c5bf71ed728b74109.jpg

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг — ПРАЙМ. Россия продолжает работу в атомной сфере в странах Запада и НАТО, сообщил президент РФ Владимир Путин. “В Турции появился проект, несмотря на начало СВО. А это, между прочим, страна НАТО. Что у нас отпало-то из того, что было? Финляндия только. Мы в Венгрии даже продолжаем (работу - ред.) - (это - ред.) страна НАТО и страна Европейского союза. Мы продолжаем там работу”, - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.Также президент отметил, что российские ученые продолжают работы со специалистами из Европы."Работа с учеными продолжается… Я вот приехал в Гатчину, там, знаете, центр есть, работ, там работают специалисты из европейских стран. И ничего, нормально", - сказал Путин о сотрудничестве российских специалистов с иностранными учеными.Также российский лидер сообщил о поставках российского ядерного топлива в недружественные страны в значительных объемах."То, что мы раньше делали в тех странах, которых вы назвали недружественными, мы и продолжаем там делать, ядерные топлива-то поставляем до сих пор и в приличных объемах. Услуги предоставляем? Предоставляем. Почти в таких же объемах. Какие-то новые вещи появляются, особенно в области ядерной медицины и в других смежных сферах, это как было, так все и есть", - сказал Путин.

https://1prime.ru/20250822/putin-861120076.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, атомная энергетика, россия, работа, запад, нато