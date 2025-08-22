https://1prime.ru/20250822/putin-861121109.html

У России нет недружественных стран, заявил Путин

У России нет недружественных стран, заявил Путин - 22.08.2025

У России нет недружественных стран, заявил Путин

У России нет недружественных стран, есть недружественные элиты в некоторых государствах, заявил президент РФ Владимир Путин. | 22.08.2025, ПРАЙМ

САРОВ, 22 авг - ПРАЙМ. У России нет недружественных стран, есть недружественные элиты в некоторых государствах, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас нет недружественных стран, у нас есть недружественные элиты в некоторых странах", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.

