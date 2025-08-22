https://1prime.ru/20250822/putin-861121300.html
Путин рассказал о контактах России и США
САРОВ, 22 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что контакты РФ и США продолжаются на уровне министерств и компаний. "Контакты (с США - ред.) продолжаются на уровне наших министерств, ведомств, компаний", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
"Контакты (с США - ред.) продолжаются на уровне наших министерств, ведомств, компаний", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
