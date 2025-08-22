https://1prime.ru/20250822/putin-861121300.html

Путин рассказал о контактах России и США

Путин рассказал о контактах России и США - 22.08.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал о контактах России и США

Президент России Владимир Путин заявил, что контакты РФ и США продолжаются на уровне министерств и компаний. | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T22:34+0300

2025-08-22T22:34+0300

2025-08-22T22:34+0300

политика

владимир путин

россия

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/82091/62/820916269_0:0:361:203_1920x0_80_0_0_9e8a2db4d74fd248c37db920a5b965b0.jpg

САРОВ, 22 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что контакты РФ и США продолжаются на уровне министерств и компаний. "Контакты (с США - ред.) продолжаются на уровне наших министерств, ведомств, компаний", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.

https://1prime.ru/20250822/putin-861120978.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, россия, сша