Путин рассказал о контактах России и США - 22.08.2025
Политика
Путин рассказал о контактах России и США
2025-08-22T22:34+0300
2025-08-22T22:34+0300
политика
владимир путин
россия
сша
САРОВ, 22 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что контакты РФ и США продолжаются на уровне министерств и компаний. "Контакты (с США - ред.) продолжаются на уровне наших министерств, ведомств, компаний", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
Новости
владимир путин, россия, сша
Политика, Владимир Путин, РОССИЯ, США
22:34 22.08.2025
 
Путин рассказал о контактах России и США

Путин: контакты России и США продолжаются на уровне министерств и компаний

САРОВ, 22 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что контакты РФ и США продолжаются на уровне министерств и компаний.
"Контакты (с США - ред.) продолжаются на уровне наших министерств, ведомств, компаний", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
Путин рассказал о работе России в атомной сфере в странах Запада и НАТО
Политика Владимир Путин РОССИЯ США
 
 
Заголовок открываемого материала