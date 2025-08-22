https://1prime.ru/20250822/putin-861121570.html
Европа сегодня лишена своего суверенитета, заявил Путин
Европа сегодня лишена своего суверенитета, заявил Путин - 22.08.2025, ПРАЙМ
Европа сегодня лишена своего суверенитета, заявил Путин
Западная Европа сегодня практически лишена своего суверенитета, заявил президент России Владимир Путин. | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T22:39+0300
2025-08-22T22:39+0300
2025-08-22T22:39+0300
политика
владимир путин
европа
суверенитет
https://cdnn.1prime.ru/img/76137/56/761375662_0:0:361:203_1920x0_80_0_0_4c53d279f320e4f92ddcbf95703ed3b1.jpg
САРОВ, 22 авг - ПРАЙМ. Западная Европа сегодня практически лишена своего суверенитета, заявил президент России Владимир Путин. "Есть страны, которые спокойно существуют без суверенитета. Вся сегодняшняя западная Европа практически такого суверенитета лишена", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
https://1prime.ru/20250813/mid-860669135.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76137/56/761375662_44:0:315:203_1920x0_80_0_0_c30370a2ef354269184d8665f5fe25b8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, европа, суверенитет
Политика, Владимир Путин, ЕВРОПА, Суверенитет
Европа сегодня лишена своего суверенитета, заявил Путин
Путин: Европа сегодня лишена своего суверенитета