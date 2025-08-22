Европа сегодня лишена своего суверенитета, заявил Путин

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
САРОВ, 22 авг - ПРАЙМ. Западная Европа сегодня практически лишена своего суверенитета, заявил президент России Владимир Путин. "Есть страны, которые спокойно существуют без суверенитета. Вся сегодняшняя западная Европа практически такого суверенитета лишена", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
владимир путин, европа, суверенитет
Политика, Владимир Путин, ЕВРОПА, Суверенитет
22:39 22.08.2025
 
© Фото : коллаж ИноСМИЕвропа и Евросоюз
Европа и Евросоюз - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
© Фото : коллаж ИноСМИ
САРОВ, 22 авг - ПРАЙМ. Западная Европа сегодня практически лишена своего суверенитета, заявил президент России Владимир Путин.
"Есть страны, которые спокойно существуют без суверенитета. Вся сегодняшняя западная Европа практически такого суверенитета лишена", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
ПолитикаВладимир ПутинЕВРОПАСуверенитет
 
 
