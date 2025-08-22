Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин предсказал возвращение компаний, ушедших из России из-за давления - 22.08.2025
Путин предсказал возвращение компаний, ушедших из России из-за давления
Путин предсказал возвращение компаний, ушедших из России из-за давления - 22.08.2025, ПРАЙМ
Путин предсказал возвращение компаний, ушедших из России из-за давления
Президент РФ Владимир Путин считает, что те, кто прекратил взаимодействие с Россией из-за политического давления, будут возвращаться к сотрудничеству. | 22.08.2025, ПРАЙМ
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин считает, что те, кто прекратил взаимодействие с Россией из-за политического давления, будут возвращаться к сотрудничеству. "Те, кто уходит со сцены нашего взаимодействия в результате политического давления, уверен, они будут возвращаться. И многие, повторяю, и сейчас работают, а многие - вернутся", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
22:44 22.08.2025
 
Путин предсказал возвращение компаний, ушедших из России из-за давления

Путин: те, кто прекратил взаимодействие с РФ из-за давления, будут возвращаться

© РИА Новости . Сергей Бобылев
IV Евразийский экономический форум в Минске - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин считает, что те, кто прекратил взаимодействие с Россией из-за политического давления, будут возвращаться к сотрудничеству.
"Те, кто уходит со сцены нашего взаимодействия в результате политического давления, уверен, они будут возвращаться. И многие, повторяю, и сейчас работают, а многие - вернутся", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
Земля, глобус
У России нет недружественных стран, заявил Путин
