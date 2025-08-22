https://1prime.ru/20250822/putin-861121704.html

Путин предсказал возвращение компаний, ушедших из России из-за давления

Президент РФ Владимир Путин считает, что те, кто прекратил взаимодействие с Россией из-за политического давления, будут возвращаться к сотрудничеству. | 22.08.2025, ПРАЙМ

политика

владимир путин

возвращение в россию

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин считает, что те, кто прекратил взаимодействие с Россией из-за политического давления, будут возвращаться к сотрудничеству. "Те, кто уходит со сцены нашего взаимодействия в результате политического давления, уверен, они будут возвращаться. И многие, повторяю, и сейчас работают, а многие - вернутся", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.

владимир путин, возвращение в россию