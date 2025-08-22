https://1prime.ru/20250822/putin-861121816.html

Путин объяснил, что помогает восстановлению отношений России и США

политика

владимир путин

дональд трамп

отношения

россия

сша

запад

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг — ПРАЙМ. Лидерские качества президента США Дональда Трампа являются хорошим залогом для восстановления отношений России и Соединенных Штатов, заявил президент России Владимир Путин. "Я уверен, что лидерские качества действующего президента (США - ред.), президента Трампа, являются хорошим залогом того, что отношения будут восстанавливаться", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.Также президент РФ отметил, что полномасштабное восстановление отношений России и США зависит прежде всего от западных партнеров."Я очень рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны, они - только начало полномасштабного восстановления наших отношений. Не от нас это зависит, это зависит от наших прежде всего западных партнеров в широком смысле снова, потому что и Соединенные Штаты тоже связаны определенными обязательствами в рамках различных объединений, в том числе североатлантического блока", - сказал Путин.

сша

запад

владимир путин, дональд трамп, отношения, россия, сша, запад