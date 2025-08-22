https://1prime.ru/20250822/putin-861121944.html
Россия и США обсуждают сотрудничество в Арктике и на Аляске, сообщил Путин
Россия и США обсуждают сотрудничество в Арктике и на Аляске, сообщил Путин - 22.08.2025, ПРАЙМ
Россия и США обсуждают сотрудничество в Арктике и на Аляске, сообщил Путин
Россия обсуждает с США возможность сотрудничества в Арктике и на Аляске, заявил президент РФ Владимир Путин. | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T22:51+0300
2025-08-22T22:51+0300
2025-08-22T22:51+0300
экономика
владимир путин
россия
сша
сотрудничество
аляска
https://cdnn.1prime.ru/img/82804/11/828041176_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_bd3e418cea3477b1f66b809f4234b9be.jpg
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - ПРАЙМ. Россия обсуждает с США возможность сотрудничества в Арктике и на Аляске, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы обсуждаем, кстати говоря, с американскими партнерами возможность вместе работать в этой сфере, причем не только в нашей Арктической зоне, но и на Аляске", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли в Сарове.
https://1prime.ru/20250815/arktika-860758571.html
сша
аляска
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82804/11/828041176_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f2505f579d4fc3bada2c254459f8596e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, сша, сотрудничество, аляска
Экономика, Владимир Путин, РОССИЯ, США, сотрудничество, Аляска
Россия и США обсуждают сотрудничество в Арктике и на Аляске, сообщил Путин
Путин: Россия обсуждает с США возможность сотрудничества в Арктике и на Аляске