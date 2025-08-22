https://1prime.ru/20250822/putin-861121944.html

Россия и США обсуждают сотрудничество в Арктике и на Аляске, сообщил Путин

2025-08-22T22:51+0300

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - ПРАЙМ. Россия обсуждает с США возможность сотрудничества в Арктике и на Аляске, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы обсуждаем, кстати говоря, с американскими партнерами возможность вместе работать в этой сфере, причем не только в нашей Арктической зоне, но и на Аляске", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли в Сарове.

