Россия и США обсуждают сотрудничество в Арктике и на Аляске, сообщил Путин - 22.08.2025
Россия и США обсуждают сотрудничество в Арктике и на Аляске, сообщил Путин
Россия и США обсуждают сотрудничество в Арктике и на Аляске, сообщил Путин - 22.08.2025, ПРАЙМ
Россия и США обсуждают сотрудничество в Арктике и на Аляске, сообщил Путин
Россия обсуждает с США возможность сотрудничества в Арктике и на Аляске, заявил президент РФ Владимир Путин. | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T22:51+0300
2025-08-22T22:51+0300
экономика
владимир путин
россия
сша
сотрудничество
аляска
https://cdnn.1prime.ru/img/82804/11/828041176_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_bd3e418cea3477b1f66b809f4234b9be.jpg
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - ПРАЙМ. Россия обсуждает с США возможность сотрудничества в Арктике и на Аляске, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы обсуждаем, кстати говоря, с американскими партнерами возможность вместе работать в этой сфере, причем не только в нашей Арктической зоне, но и на Аляске", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли в Сарове.
сша
аляска
владимир путин, россия, сша, сотрудничество, аляска
Экономика, Владимир Путин, РОССИЯ, США, сотрудничество, Аляска
22:51 22.08.2025
 
Россия и США обсуждают сотрудничество в Арктике и на Аляске, сообщил Путин

Путин: Россия обсуждает с США возможность сотрудничества в Арктике и на Аляске

© РИА Новости . Вера Костамо
% Айсберг - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости . Вера Костамо
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - ПРАЙМ. Россия обсуждает с США возможность сотрудничества в Арктике и на Аляске, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы обсуждаем, кстати говоря, с американскими партнерами возможность вместе работать в этой сфере, причем не только в нашей Арктической зоне, но и на Аляске", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли в Сарове.
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген
Эксперты оценили перспективы совместных проектов РФ и США по РЗМ в Арктике
15 августа, 12:30
 
Экономика Владимир Путин РОССИЯ США сотрудничество Аляска
 
 
