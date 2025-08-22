https://1prime.ru/20250822/putin-861122099.html

Путин рассказал о перспективах создания ядерного космического буксира

Путин рассказал о перспективах создания ядерного космического буксира - 22.08.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал о перспективах создания ядерного космического буксира

Президент России Владимир Путин заявил, что создание космического буксира на базе ядерной установки позволит открыть новые возможности в освоении космоса,... | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T22:57+0300

2025-08-22T22:57+0300

2025-08-22T22:57+0300

владимир путин

космический ядерный буксир

возможности

https://cdnn.1prime.ru/img/82865/34/828653488_0:88:2048:1240_1920x0_80_0_0_8e382eccc4d47c6086e40b6e5aaddc70.jpg

САРОВ (Нижегородская обл.), 22 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что создание космического буксира на базе ядерной установки позволит открыть новые возможности в освоении космоса, подчеркнув, что для реализации проекта необходимо сотрудничество научных центров по всей стране. Путин отметил, что Россия находится на переднем крае науки и технологий в области термоядерного синтеза, и для развития в этой сфере необходимо взаимодействие научных центров по всей стране. "Такое же плодотворное взаимодействие необходимо в рамках еще одного масштабного проекта, имею в виду создание космической системы со специальной электростанцией и, так называемого, космического буксира на базе ядерной установки. Подобные решения открывают принципиально новые перспективы в освоении дальнего космоса", - отметил президент. "В целом, такие программы имеют национальное, да и пожалуй, можно без всякого преувеличения сказать, глобальное значение. Колоссальные по масштабу, они призваны укреплять обороноспособность и суверенитет страны", - добавил глава государства.

https://1prime.ru/20250820/rossiya-861012955.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, космический ядерный буксир, возможности