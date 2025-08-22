Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о перспективах создания ядерного космического буксира - 22.08.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о перспективах создания ядерного космического буксира
Путин рассказал о перспективах создания ядерного космического буксира - 22.08.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о перспективах создания ядерного космического буксира
Президент России Владимир Путин заявил, что создание космического буксира на базе ядерной установки позволит открыть новые возможности в освоении космоса,... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T22:57+0300
2025-08-22T22:57+0300
владимир путин
космический ядерный буксир
возможности
https://cdnn.1prime.ru/img/82865/34/828653488_0:88:2048:1240_1920x0_80_0_0_8e382eccc4d47c6086e40b6e5aaddc70.jpg
САРОВ (Нижегородская обл.), 22 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что создание космического буксира на базе ядерной установки позволит открыть новые возможности в освоении космоса, подчеркнув, что для реализации проекта необходимо сотрудничество научных центров по всей стране. Путин отметил, что Россия находится на переднем крае науки и технологий в области термоядерного синтеза, и для развития в этой сфере необходимо взаимодействие научных центров по всей стране. "Такое же плодотворное взаимодействие необходимо в рамках еще одного масштабного проекта, имею в виду создание космической системы со специальной электростанцией и, так называемого, космического буксира на базе ядерной установки. Подобные решения открывают принципиально новые перспективы в освоении дальнего космоса", - отметил президент. "В целом, такие программы имеют национальное, да и пожалуй, можно без всякого преувеличения сказать, глобальное значение. Колоссальные по масштабу, они призваны укреплять обороноспособность и суверенитет страны", - добавил глава государства.
владимир путин, космический ядерный буксир, возможности
Владимир Путин, космический ядерный буксир, Возможности
22:57 22.08.2025
 
Путин рассказал о перспективах создания ядерного космического буксира

Путин: создание ядерного космического буксира откроет новые возможности освоения космоса

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийНочная планета Земля
Ночная планета Земля - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
САРОВ (Нижегородская обл.), 22 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что создание космического буксира на базе ядерной установки позволит открыть новые возможности в освоении космоса, подчеркнув, что для реализации проекта необходимо сотрудничество научных центров по всей стране.
Путин отметил, что Россия находится на переднем крае науки и технологий в области термоядерного синтеза, и для развития в этой сфере необходимо взаимодействие научных центров по всей стране.
"Такое же плодотворное взаимодействие необходимо в рамках еще одного масштабного проекта, имею в виду создание космической системы со специальной электростанцией и, так называемого, космического буксира на базе ядерной установки. Подобные решения открывают принципиально новые перспективы в освоении дальнего космоса", - отметил президент.
"В целом, такие программы имеют национальное, да и пожалуй, можно без всякого преувеличения сказать, глобальное значение. Колоссальные по масштабу, они призваны укреплять обороноспособность и суверенитет страны", - добавил глава государства.
Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Атом и космос десятками лет идут рука об руку, заявил глава "Роскосмоса"
20 августа, 23:07
20 августа, 23:07
 
Владимир Путинкосмический ядерный буксирВозможности
 
 
