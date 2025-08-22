Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
22.08.2025
Путин оценил темпы роста энергопотребления в России
Президент РФ Владимир Путин назвал "хорошим" показатель темпа роста потребления электроэнергии в России.
2025-08-22T23:04+0300
2025-08-22T23:06+0300
экономика
владимир путин
россия
энергопотребление
рост
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал "хорошим" показатель темпа роста потребления электроэнергии в России. "У нас за предыдущие годы, за 10 лет, темп, рост использования, потребления электроэнергии был примерно 1,3 раза. А за прошлый год… на три процента с лишним увеличился. Да, там был рост 1,3 процента, а теперь свыше трех процентов. То есть больше чем в два раза увеличился темп потребления электроэнергии в стране. Это хороший показатель", - сказал глава государства в ходе встречи с сотрудниками предприятия атомной отрасли в Сарове.
владимир путин, россия, энергопотребление, рост
Экономика, Владимир Путин, РОССИЯ, Энергопотребление, рост
23:04 22.08.2025 (обновлено: 23:06 22.08.2025)
 
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал "хорошим" показатель темпа роста потребления электроэнергии в России.
"У нас за предыдущие годы, за 10 лет, темп, рост использования, потребления электроэнергии был примерно 1,3 раза. А за прошлый год… на три процента с лишним увеличился. Да, там был рост 1,3 процента, а теперь свыше трех процентов. То есть больше чем в два раза увеличился темп потребления электроэнергии в стране. Это хороший показатель", - сказал глава государства в ходе встречи с сотрудниками предприятия атомной отрасли в Сарове.
ЭкономикаВладимир ПутинРОССИЯЭнергопотреблениерост
 
 
