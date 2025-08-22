Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин отметил важность северных широт для обороноспособности России - 22.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250822/putin-861122578.html
Путин отметил важность северных широт для обороноспособности России
Путин отметил важность северных широт для обороноспособности России - 22.08.2025, ПРАЙМ
Путин отметил важность северных широт для обороноспособности России
Вопросы обороноспособности РФ связаны с исследованиями и с использованием северных широт, заявил президент России Владимир Путин. | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T23:16+0300
2025-08-22T23:16+0300
владимир путин
россия
обороноспособность
север
https://cdnn.1prime.ru/img/82267/60/822676008_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_b6f54f8fdc437f9c6f2e89d4a5d25c8a.jpg
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - ПРАЙМ. Вопросы обороноспособности РФ связаны с исследованиями и с использованием северных широт, заявил президент России Владимир Путин. "Вопросы обороноспособности страны, России, они тоже в значительной степени связаны с исследованиями и использованием вот этих северных широт", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
https://1prime.ru/20250822/putin-861121944.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82267/60/822676008_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_528ac445c1ad0ce20474688cd640980e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, россия, обороноспособность, север
Владимир Путин, РОССИЯ, обороноспособность, Север
23:16 22.08.2025
 
Путин отметил важность северных широт для обороноспособности России

Путин: вопросы обороноспособности России связаны с использованием северных широт

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанк" Арктическая экспедиция
 Арктическая экспедиция - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - ПРАЙМ. Вопросы обороноспособности РФ связаны с исследованиями и с использованием северных широт, заявил президент России Владимир Путин.
"Вопросы обороноспособности страны, России, они тоже в значительной степени связаны с исследованиями и использованием вот этих северных широт", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
% Айсберг - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Россия и США обсуждают сотрудничество в Арктике и на Аляске, сообщил Путин
22:51
 
Владимир ПутинРОССИЯобороноспособностьСевер
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала