Путин отметил важность северных широт для обороноспособности России

Путин отметил важность северных широт для обороноспособности России - 22.08.2025, ПРАЙМ

Путин отметил важность северных широт для обороноспособности России

Вопросы обороноспособности РФ связаны с исследованиями и с использованием северных широт, заявил президент России Владимир Путин. | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T23:16+0300

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - ПРАЙМ. Вопросы обороноспособности РФ связаны с исследованиями и с использованием северных широт, заявил президент России Владимир Путин. "Вопросы обороноспособности страны, России, они тоже в значительной степени связаны с исследованиями и использованием вот этих северных широт", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.

