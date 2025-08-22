Путин отметил важность северных широт для обороноспособности России

https://1prime.ru/20250822/putin-861122578.html
2025-08-22T23:16+0300
2025-08-22T23:16+0300
2025-08-22T23:16+0300
владимир путин
россия
обороноспособность
север
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - ПРАЙМ. Вопросы обороноспособности РФ связаны с исследованиями и с использованием северных широт, заявил президент России Владимир Путин. "Вопросы обороноспособности страны, России, они тоже в значительной степени связаны с исследованиями и использованием вот этих северных широт", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
https://1prime.ru/20250822/putin-861121944.html
владимир путин, россия, обороноспособность, север
Владимир Путин, РОССИЯ, обороноспособность, Север
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - ПРАЙМ. Вопросы обороноспособности РФ связаны с исследованиями и с использованием северных широт, заявил президент России Владимир Путин.
"Вопросы обороноспособности страны, России, они тоже в значительной степени связаны с исследованиями и использованием вот этих северных широт", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
