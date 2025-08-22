Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области - 22.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250822/putin-861122806.html
Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области
Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области - 22.08.2025, ПРАЙМ
Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, передает корреспондент РИА Новости. | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T23:22+0300
2025-08-22T23:27+0300
политика
владимир путин
нижегородская область
встреча
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/11/856782194_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_4c19279129f6007994c48f0fdead78c4.jpg
САРОВ (Нижегородская обл.), 22 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, передает корреспондент РИА Новости. Глава государства в пятницу прибыл в Саров. На площадке федерального ядерного центра президент РФ встретился с сотрудниками предприятий атомной отрасли.
https://1prime.ru/20250822/putin-861112045.html
нижегородская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/11/856782194_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_86beae579d7db1b7005e3bd7121ae938.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, нижегородская область, встреча
Политика, Владимир Путин, Нижегородская область, встреча
23:22 22.08.2025 (обновлено: 23:27 22.08.2025)
 
Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области

РИА Новости: Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Никитиным

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани
Встреча президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
САРОВ (Нижегородская обл.), 22 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в пятницу прибыл в Саров. На площадке федерального ядерного центра президент РФ встретился с сотрудниками предприятий атомной отрасли.
Владимир Путин
Путин прибыл в Саров
Вчера, 18:40
 
ПолитикаВладимир ПутинНижегородская областьвстреча
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала