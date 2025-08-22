https://1prime.ru/20250822/putin-861122806.html

Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области

САРОВ (Нижегородская обл.), 22 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, передает корреспондент РИА Новости. Глава государства в пятницу прибыл в Саров. На площадке федерального ядерного центра президент РФ встретился с сотрудниками предприятий атомной отрасли.

