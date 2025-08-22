Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин объяснил, за счет чего расширяется поле деятельности "Росатома" - 22.08.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250822/putin-861122928.html
Путин объяснил, за счет чего расширяется поле деятельности "Росатома"
Путин объяснил, за счет чего расширяется поле деятельности "Росатома" - 22.08.2025, ПРАЙМ
Путин объяснил, за счет чего расширяется поле деятельности "Росатома"
Президент России Владимир Путин заявил, что "поляна" "Росатома" расширяется за счёт областей, где можно применять новые технологии. | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T23:48+0300
2025-08-22T23:48+0300
экономика
владимир путин
росатом
деятельность
расширение
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/50/842415036_0:165:2659:1661_1920x0_80_0_0_c289bdd7ea0bfa4743ff76075024f1a2.jpg
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что "поляна" "Росатома" расширяется за счёт областей, где можно применять новые технологии. Путин в пятницу прибыл в атомград Саров, где расположено одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса России - Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) "Росатома" "Поляна" ("Росатома" - ред.) расширяется за счёт смежных областей, где можно применять эти уникальные знания и технологии", - сказал Путин на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли.
Экономика, Владимир Путин, Росатом, Деятельность, расширение
23:48 22.08.2025
 
Путин объяснил, за счет чего расширяется поле деятельности "Росатома"

Путин: "поляна" "Росатома" расширяется за счет применения новых технологий

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что "поляна" "Росатома" расширяется за счёт областей, где можно применять новые технологии.
Путин в пятницу прибыл в атомград Саров, где расположено одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса России - Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) "Росатома"
"Поляна" ("Росатома" - ред.) расширяется за счёт смежных областей, где можно применять эти уникальные знания и технологии", - сказал Путин на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли.
