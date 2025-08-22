Высокая процентная ставка не будет вечной, заявил Путин

https://1prime.ru/20250822/putin-861123300.html

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - ПРАЙМ. Высокая процентная ставка в России не будет вечной, инфляция снижается и финансовые власти страны отреагируют на это соответствующим образом, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в пятницу провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Глава региона в докладе сообщил, что в области в 2025 году ожидается снижение темпа роста инвестиций. "Высокая процентная ставка предполагает сокращение инвестиционного спроса", - сказал Никитин. "Она не будет вечной, инфляция снижается, думаю, что финансовые власти будут реагировать соответствующим образом", - отметил Путин.

