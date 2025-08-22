Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Высокая процентная ставка не будет вечной, заявил Путин - 22.08.2025
Высокая процентная ставка не будет вечной, заявил Путин
Высокая процентная ставка не будет вечной, заявил Путин - 22.08.2025, ПРАЙМ
Высокая процентная ставка не будет вечной, заявил Путин
Высокая процентная ставка в России не будет вечной, инфляция снижается и финансовые власти страны отреагируют на это соответствующим образом, заявил президент... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T23:52+0300
2025-08-22T23:53+0300
экономика
владимир путин
процентная ставка ецб
инфляция
https://cdnn.1prime.ru/img/83226/11/832261111_0:476:2775:2037_1920x0_80_0_0_c48861ab929f17f938edc16679a90e07.jpg
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - ПРАЙМ. Высокая процентная ставка в России не будет вечной, инфляция снижается и финансовые власти страны отреагируют на это соответствующим образом, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в пятницу провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Глава региона в докладе сообщил, что в области в 2025 году ожидается снижение темпа роста инвестиций. "Высокая процентная ставка предполагает сокращение инвестиционного спроса", - сказал Никитин. "Она не будет вечной, инфляция снижается, думаю, что финансовые власти будут реагировать соответствующим образом", - отметил Путин.
владимир путин, процентная ставка ецб, инфляция
Экономика, Владимир Путин, процентная ставка ЕЦБ, инфляция
23:52 22.08.2025 (обновлено: 23:53 22.08.2025)
 
Высокая процентная ставка не будет вечной, заявил Путин

Путин: высокая процентная ставка в России не будет вечной, инфляция снижается

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - ПРАЙМ. Высокая процентная ставка в России не будет вечной, инфляция снижается и финансовые власти страны отреагируют на это соответствующим образом, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в пятницу провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Глава региона в докладе сообщил, что в области в 2025 году ожидается снижение темпа роста инвестиций.
"Высокая процентная ставка предполагает сокращение инвестиционного спроса", - сказал Никитин.
"Она не будет вечной, инфляция снижается, думаю, что финансовые власти будут реагировать соответствующим образом", - отметил Путин.
ЭкономикаВладимир Путинпроцентная ставка ЕЦБинфляция
 
 
