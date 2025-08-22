Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Средства ПВО отразили 1120 атак дронов ВСУ на Аляске - 22.08.2025, ПРАЙМ
Средства ПВО отразили 1120 атак дронов ВСУ на Аляске
Средства ПВО отразили 1120 атак дронов ВСУ на Аляске - 22.08.2025, ПРАЙМ
Средства ПВО отразили 1120 атак дронов ВСУ на Аляске
Средства ПВО в течение недели после саммита Россия-США на Аляске отразили 1120 атак дронов ВСУ по объектам на территории России, следует из подсчётов РИА... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T03:34+0300
2025-08-22T03:34+0300
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Средства ПВО в течение недели после саммита Россия-США на Аляске отразили 1120 атак дронов ВСУ по объектам на территории России, следует из подсчётов РИА Новости на основании ежедневных сводок Минобороны РФ. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в Анкоридже (Аляска) 15 августа. С 15 августа средства ПВО сбили 1120 украинских дронов над территорией России, в том числе 808 в Донецкой Народной Республике, 68 в Белгородской области, 31 в Воронежской области, подсчитало РИА Новости на основании сообщений Минобороны. Кроме того, ночью 17 августа на территории промышленной площадки Смоленской АЭС в районе третьего энергоблока техническими средствами был подавлен украинский БПЛА. При падении аппарат сдетонировал, в результате были повреждены несколько окон в здании блока. Украинский БПЛА атаковал высоковольтное оборудование в Запорожье во вторник, вследствие этого произошло аварийное отключение электроснабжения по всей территории области. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила тогда РИА Новости, что отключение не сказалось на работе Запорожской АЭС. Утром в четверг был поврежден объект энергетики в Воронежской области из-за падения БПЛА, без света остались несколько сел, ряд пассажирских поездов задержали, сообщил губернатор Александр Гусев. Отражены были атаки дронов и на других направлениях.
03:34 22.08.2025
 
Средства ПВО отразили 1120 атак дронов ВСУ на Аляске

Минобороны: средства ПВО отразили 1120 атак дронов ВСУ на территории России

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Средства ПВО в течение недели после саммита Россия-США на Аляске отразили 1120 атак дронов ВСУ по объектам на территории России, следует из подсчётов РИА Новости на основании ежедневных сводок Минобороны РФ.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в Анкоридже (Аляска) 15 августа.
С 15 августа средства ПВО сбили 1120 украинских дронов над территорией России, в том числе 808 в Донецкой Народной Республике, 68 в Белгородской области, 31 в Воронежской области, подсчитало РИА Новости на основании сообщений Минобороны.
Кроме того, ночью 17 августа на территории промышленной площадки Смоленской АЭС в районе третьего энергоблока техническими средствами был подавлен украинский БПЛА. При падении аппарат сдетонировал, в результате были повреждены несколько окон в здании блока.
Украинский БПЛА атаковал высоковольтное оборудование в Запорожье во вторник, вследствие этого произошло аварийное отключение электроснабжения по всей территории области. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила тогда РИА Новости, что отключение не сказалось на работе Запорожской АЭС.
Утром в четверг был поврежден объект энергетики в Воронежской области из-за падения БПЛА, без света остались несколько сел, ряд пассажирских поездов задержали, сообщил губернатор Александр Гусев.
Отражены были атаки дронов и на других направлениях.
 
