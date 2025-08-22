США выделят почти миллиард долларов на производство ракеты Lockheed Martin

https://1prime.ru/20250822/raketa-861102291.html
2025-08-22T15:54+0300
ВАШИНГТОН, 22 авг – ПРАЙМ. Военно-воздушные и военно-морские силы США запросили почти 1 миллиард долларов на 2026 финансовый год для начала производства новой секретной ракеты AIM-260 корпорации Lockheed Martin, сообщает агентство Блумберг со ссылкой бюджетные документы. "Военные службы (ВВС и ВМС США - ред.) запросили почти один миллиард долларов на 2026 финансовый год, начинающийся 1 октября, чтобы начать производство засекреченной системы", – говорится в сообщении. По данным агентства, ВВС США потребовали 368 миллионов долларов на стартовое производство и дополнительно 300 миллионов – в рамках списка "нефинансируемых приоритетов". ВМС США со своей стороны запросили 301 миллион долларов. Ракета AIM-260 (Joint Advanced Tactical Missile) создавалась восемь лет и должна заменить стоящую на вооружении AIM-120 AMRAAM. Она предназначена для размещения на истребителях F-22 и F-35, а также будет интегрирована с F-15 и F-16. Запрос на финансирование появился спустя несколько месяцев после того, как пакистанские ВВС применили китайские ракеты большой дальности PL-15 для уничтожения индийских самолётов. Агентство Блумберг отмечает, что программа может достичь объема в 30 миллиардов долларов в зависимости от количества произведенных ракет.
