США выделят почти миллиард долларов на производство ракеты Lockheed Martin
Вооружения
США выделят почти миллиард долларов на производство ракеты Lockheed Martin
США выделят почти миллиард долларов на производство ракеты Lockheed Martin
15:54 22.08.2025
 
США выделят почти миллиард долларов на производство ракеты Lockheed Martin

Bloomberg: США выделят почти $1 миллиард на производство ракеты Lockheed Martin

ВАШИНГТОН, 22 авг – ПРАЙМ. Военно-воздушные и военно-морские силы США запросили почти 1 миллиард долларов на 2026 финансовый год для начала производства новой секретной ракеты AIM-260 корпорации Lockheed Martin, сообщает агентство Блумберг со ссылкой бюджетные документы.
"Военные службы (ВВС и ВМС США - ред.) запросили почти один миллиард долларов на 2026 финансовый год, начинающийся 1 октября, чтобы начать производство засекреченной системы", – говорится в сообщении.
По данным агентства, ВВС США потребовали 368 миллионов долларов на стартовое производство и дополнительно 300 миллионов – в рамках списка "нефинансируемых приоритетов". ВМС США со своей стороны запросили 301 миллион долларов.
Ракета AIM-260 (Joint Advanced Tactical Missile) создавалась восемь лет и должна заменить стоящую на вооружении AIM-120 AMRAAM. Она предназначена для размещения на истребителях F-22 и F-35, а также будет интегрирована с F-15 и F-16.
Запрос на финансирование появился спустя несколько месяцев после того, как пакистанские ВВС применили китайские ракеты большой дальности PL-15 для уничтожения индийских самолётов. Агентство Блумберг отмечает, что программа может достичь объема в 30 миллиардов долларов в зависимости от количества произведенных ракет.
