https://1prime.ru/20250822/raketa-861102291.html

США выделят почти миллиард долларов на производство ракеты Lockheed Martin

США выделят почти миллиард долларов на производство ракеты Lockheed Martin - 22.08.2025, ПРАЙМ

США выделят почти миллиард долларов на производство ракеты Lockheed Martin

Военно-воздушные и военно-морские силы США запросили почти 1 миллиард долларов на 2026 финансовый год для начала производства новой секретной ракеты AIM-260... | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T15:54+0300

2025-08-22T15:54+0300

2025-08-22T15:54+0300

вооружения

сша

lockheed martin

f-35 lightning ii

f-16

https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_0:221:4248:2611_1920x0_80_0_0_e6c4f8aab478cab7668161850692e2f4.jpg

ВАШИНГТОН, 22 авг – ПРАЙМ. Военно-воздушные и военно-морские силы США запросили почти 1 миллиард долларов на 2026 финансовый год для начала производства новой секретной ракеты AIM-260 корпорации Lockheed Martin, сообщает агентство Блумберг со ссылкой бюджетные документы. "Военные службы (ВВС и ВМС США - ред.) запросили почти один миллиард долларов на 2026 финансовый год, начинающийся 1 октября, чтобы начать производство засекреченной системы", – говорится в сообщении. По данным агентства, ВВС США потребовали 368 миллионов долларов на стартовое производство и дополнительно 300 миллионов – в рамках списка "нефинансируемых приоритетов". ВМС США со своей стороны запросили 301 миллион долларов. Ракета AIM-260 (Joint Advanced Tactical Missile) создавалась восемь лет и должна заменить стоящую на вооружении AIM-120 AMRAAM. Она предназначена для размещения на истребителях F-22 и F-35, а также будет интегрирована с F-15 и F-16. Запрос на финансирование появился спустя несколько месяцев после того, как пакистанские ВВС применили китайские ракеты большой дальности PL-15 для уничтожения индийских самолётов. Агентство Блумберг отмечает, что программа может достичь объема в 30 миллиардов долларов в зависимости от количества произведенных ракет.

https://1prime.ru/20250822/ucheniya-861101498.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, lockheed martin, f-35 lightning ii, f-16