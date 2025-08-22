Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Директора филиала "Почты России" в Калининграде заподозрили в растрате
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
Директора филиала "Почты России" в Калининграде заподозрили в растрате
Директора филиала "Почты России" в Калининграде заподозрили в растрате
Директор филиала "Почты России" в Калининградской области подозревается в присвоении крупной суммы денежных средств, сообщила пресс-служба УМВД региона. | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T12:38+0300
2025-08-22T12:38+0300
мошенничество
финансы
общество
почта россии
умвд
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - ПРАЙМ. Директор филиала "Почты России" в Калининградской области подозревается в присвоении крупной суммы денежных средств, сообщила пресс-служба УМВД региона. "Оперативниками было установлено, что подозреваемый, являясь руководителем УФСП Калининградской области АО "Почта России" совместно со своим заместителем составил поддельные документы, согласно которым сотрудник присутствовал на рабочем месте в течение 82 рабочих дней, однако фактически на работе не находился. В результате своих преступных действий злоумышленник похитил средства организации", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата". "Фигурант на время следственных действий по решению суда помещен под домашний арест", - добавили в УМВД. В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела следователем ОМВД продолжается сбор доказательств, устанавливается круг причастных лиц и проверяются дополнительные обстоятельства.
финансы, общество , почта россии, умвд
Мошенничество, Финансы, Общество , Почта России, УМВД
12:38 22.08.2025
 
Директора филиала "Почты России" в Калининграде заподозрили в растрате

В Калининградской области директора филиала "Почты России" заподозрили в присвоении денег

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкЛоготип Почты России
Логотип Почты России - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - ПРАЙМ. Директор филиала "Почты России" в Калининградской области подозревается в присвоении крупной суммы денежных средств, сообщила пресс-служба УМВД региона.
"Оперативниками было установлено, что подозреваемый, являясь руководителем УФСП Калининградской области АО "Почта России" совместно со своим заместителем составил поддельные документы, согласно которым сотрудник присутствовал на рабочем месте в течение 82 рабочих дней, однако фактически на работе не находился. В результате своих преступных действий злоумышленник похитил средства организации", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата".
"Фигурант на время следственных действий по решению суда помещен под домашний арест", - добавили в УМВД.
В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела следователем ОМВД продолжается сбор доказательств, устанавливается круг причастных лиц и проверяются дополнительные обстоятельства.
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Финская почта приостановила прием отправлений с товарами в США
