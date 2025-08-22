https://1prime.ru/20250822/rastrata-861092666.html

Директора филиала "Почты России" в Калининграде заподозрили в растрате

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - ПРАЙМ. Директор филиала "Почты России" в Калининградской области подозревается в присвоении крупной суммы денежных средств, сообщила пресс-служба УМВД региона. "Оперативниками было установлено, что подозреваемый, являясь руководителем УФСП Калининградской области АО "Почта России" совместно со своим заместителем составил поддельные документы, согласно которым сотрудник присутствовал на рабочем месте в течение 82 рабочих дней, однако фактически на работе не находился. В результате своих преступных действий злоумышленник похитил средства организации", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата". "Фигурант на время следственных действий по решению суда помещен под домашний арест", - добавили в УМВД. В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела следователем ОМВД продолжается сбор доказательств, устанавливается круг причастных лиц и проверяются дополнительные обстоятельства.

