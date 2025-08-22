https://1prime.ru/20250822/remont-861087204.html

Финляндия получит от ЕК 1,8 миллиона евро на ремонт кабеля EstLink 2

2025-08-22T11:05+0300

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Финляндия получит от Еврокомиссии 1,8 миллиона евро на покрытие расходов, связанных с ремонтом поврежденного в декабре кабеля электропередачи EstLink 2, сообщает в пятницу МВД республики. Кабель EstLink 2, проложенный между Финляндией и Эстонией, отключился в декабре 2024 года в результате повреждения. Его ввели в эксплуатацию после ремонта в конце июня. "Европейская комиссия выделила пограничной охране, полиции, силам обороны и управлению транспорта и связи Traficom в общей сложности 1 миллион 833 тысячи евро экстренного финансирования для покрытия расходов, понесенных этими органами в связи с ремонтом повреждений кабеля электропередачи EstLink 2", - говорится в сообщении. Как уточняет МВД, финансирование было запрошено на основании фактических затрат на персонал и будет распределено между ведомствами. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря 2024 года. Полиция Финляндии задержала танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении кабеля EstLink 2 и четырех подводных кабелей связи. Тогда же финская таможня бездоказательно стала утверждать, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. В марте полиция сняла арест с танкера и разрешила судну и некоторым членам экипажа покинуть страну. Три члена экипажа, включая капитана и двух помощников, ожидают суда по обвинению в умышленном причинении вреда и вмешательстве в работу коммуникаций.

