МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Власти Сирии планируют выпустить деноминированные банкноты в национальной валюте, выпуск будет производиться в сотрудничестве с российской компанией "Гознак", передает агентство Рейтер со ссылкой на свои источники и документы. "Гознак" выпускал банкноты для Сирии и ранее. Речь идет, в частности, о банкнотах номиналом 2 тысячи сирийских фунтов 2017 года с портретом Башара Асада, а также 5 тысяч фунтов 2019 года с изображением солдата на фоне флага и декора одного из разрушенных террористами храмов в Пальмире. В последние годы правления Башара Асада в удушенной санкциями стране развивалась инфляция, которая с приходом к власти вооруженной оппозиции только усилилась. "Сирия выпустит новые банкноты, убрав из своей валюты два нуля, в попытке восстановить доверие... к сильно девальвированному фунту", - говорится в сообщении. По словам двух источников агентства, власти страны договорились выпускать новые банкноты с российской компанией "Гознак". По их данным, соответствующее соглашение было достигнуто в ходе визита сирийской делегации в Москву в конце июля. Вместе с тем в мае Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что новые власти Сирии после смягчения международных санкций планируют выпускать банкноты не в России, а в Германии и ОАЭ.В 2024 году в Сирии произошла смена власти. В конце ноября вооруженные отряды сирийской оппозиции начали наступление на позиции сирийской армии, заняли второй по значению город Алеппо и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
12:44 22.08.2025 (обновлено: 13:35 22.08.2025)
 
"Гознак" напечатает новые деноминированные банкноты для Сирии, пишут СМИ

Reuters: в Сирии "отрежут" два нуля на банкнотах, новые напечатает "Гознак"

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСирийская армия и ополчение ведут бои за Пальмиру
Сирийская армия и ополчение ведут бои за Пальмиру - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Власти Сирии планируют выпустить деноминированные банкноты в национальной валюте, выпуск будет производиться в сотрудничестве с российской компанией "Гознак", передает агентство Рейтер со ссылкой на свои источники и документы.
"Гознак" выпускал банкноты для Сирии и ранее. Речь идет, в частности, о банкнотах номиналом 2 тысячи сирийских фунтов 2017 года с портретом Башара Асада, а также 5 тысяч фунтов 2019 года с изображением солдата на фоне флага и декора одного из разрушенных террористами храмов в Пальмире. В последние годы правления Башара Асада в удушенной санкциями стране развивалась инфляция, которая с приходом к власти вооруженной оппозиции только усилилась.
"Сирия выпустит новые банкноты, убрав из своей валюты два нуля, в попытке восстановить доверие... к сильно девальвированному фунту", - говорится в сообщении. По словам двух источников агентства, власти страны договорились выпускать новые банкноты с российской компанией "Гознак". По их данным, соответствующее соглашение было достигнуто в ходе визита сирийской делегации в Москву в конце июля.
Вместе с тем в мае Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что новые власти Сирии после смягчения международных санкций планируют выпускать банкноты не в России, а в Германии и ОАЭ.
В 2024 году в Сирии произошла смена власти. В конце ноября вооруженные отряды сирийской оппозиции начали наступление на позиции сирийской армии, заняли второй по значению город Алеппо и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
Глава "Гознака" объяснил, почему так мало банкнот по 200 и 2 тысячи рублей
24 июня, 09:00
 
ЭкономикаФинансыСИРИЯМОСКВАГознак
 
 
