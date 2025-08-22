https://1prime.ru/20250822/reuters-861093251.html
"Гознак" напечатает новые деноминированные банкноты для Сирии, пишут СМИ
"Гознак" напечатает новые деноминированные банкноты для Сирии, пишут СМИ - 22.08.2025, ПРАЙМ
"Гознак" напечатает новые деноминированные банкноты для Сирии, пишут СМИ
Власти Сирии планируют выпустить деноминированные банкноты в национальной валюте, выпуск будет производиться в сотрудничестве с российской компанией "Гознак",... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T12:44+0300
2025-08-22T12:44+0300
2025-08-22T13:35+0300
экономика
финансы
сирия
москва
гознак
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861092279_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_f4369e033531d7296cc34e293a0112f5.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Власти Сирии планируют выпустить деноминированные банкноты в национальной валюте, выпуск будет производиться в сотрудничестве с российской компанией "Гознак", передает агентство Рейтер со ссылкой на свои источники и документы. "Гознак" выпускал банкноты для Сирии и ранее. Речь идет, в частности, о банкнотах номиналом 2 тысячи сирийских фунтов 2017 года с портретом Башара Асада, а также 5 тысяч фунтов 2019 года с изображением солдата на фоне флага и декора одного из разрушенных террористами храмов в Пальмире. В последние годы правления Башара Асада в удушенной санкциями стране развивалась инфляция, которая с приходом к власти вооруженной оппозиции только усилилась. "Сирия выпустит новые банкноты, убрав из своей валюты два нуля, в попытке восстановить доверие... к сильно девальвированному фунту", - говорится в сообщении. По словам двух источников агентства, власти страны договорились выпускать новые банкноты с российской компанией "Гознак". По их данным, соответствующее соглашение было достигнуто в ходе визита сирийской делегации в Москву в конце июля. Вместе с тем в мае Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что новые власти Сирии после смягчения международных санкций планируют выпускать банкноты не в России, а в Германии и ОАЭ.В 2024 году в Сирии произошла смена власти. В конце ноября вооруженные отряды сирийской оппозиции начали наступление на позиции сирийской армии, заняли второй по значению город Алеппо и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
https://1prime.ru/20250624/banknoty-858818135.html
сирия
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861092279_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_c49617e09b53a04f3c7b30f9d2328d5e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, сирия, москва, гознак
Экономика, Финансы, СИРИЯ, МОСКВА, Гознак
"Гознак" напечатает новые деноминированные банкноты для Сирии, пишут СМИ
Reuters: в Сирии "отрежут" два нуля на банкнотах, новые напечатает "Гознак"
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Власти Сирии планируют выпустить деноминированные банкноты в национальной валюте, выпуск будет производиться в сотрудничестве с российской компанией "Гознак", передает агентство Рейтер со ссылкой на свои источники и документы.
"Гознак" выпускал банкноты для Сирии и ранее. Речь идет, в частности, о банкнотах номиналом 2 тысячи сирийских фунтов 2017 года с портретом Башара Асада, а также 5 тысяч фунтов 2019 года с изображением солдата на фоне флага и декора одного из разрушенных террористами храмов в Пальмире. В последние годы правления Башара Асада в удушенной санкциями стране развивалась инфляция, которая с приходом к власти вооруженной оппозиции только усилилась.
"Сирия выпустит новые банкноты, убрав из своей валюты два нуля, в попытке восстановить доверие... к сильно девальвированному фунту", - говорится в сообщении. По словам двух источников агентства, власти страны договорились выпускать новые банкноты с российской компанией "Гознак". По их данным, соответствующее соглашение было достигнуто в ходе визита сирийской делегации в Москву в конце июля.
Вместе с тем в мае Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что новые власти Сирии после смягчения международных санкций планируют выпускать банкноты не в России, а в Германии и ОАЭ.
В 2024 году в Сирии произошла смена власти. В конце ноября вооруженные отряды сирийской оппозиции начали наступление на позиции сирийской армии, заняли второй по значению город Алеппо и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
Глава "Гознака" объяснил, почему так мало банкнот по 200 и 2 тысячи рублей