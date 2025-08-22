https://1prime.ru/20250822/reysy-861101319.html
Росавиация обсудила с турецким лоукостером увеличение полетов в Россию
Росавиация обсудила с турецким лоукостером увеличение полетов в Россию - 22.08.2025, ПРАЙМ
Росавиация обсудила с турецким лоукостером увеличение полетов в Россию
Росавиация обсудила с турецким лоукостером Corendon Airlines возможность увеличения рейсов в РФ и расширение маршрутной сети авиакомпании, среди предложенных... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T15:41+0300
2025-08-22T15:41+0300
2025-08-22T15:41+0300
экономика
бизнес
россия
анталья
москва
росавиация
corendon airlines
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861100508_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_0da787ee86d5fc2dc7bae62ffa14b301.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Росавиация обсудила с турецким лоукостером Corendon Airlines возможность увеличения рейсов в РФ и расширение маршрутной сети авиакомпании, среди предложенных для полетов - аэропорт Горно-Алтайска, сообщило ведомство. "Замглавы Росавиации Алексей Буевич провел встречу с представителями турецкого авиаперевозчика Corendon Airlines, чтобы обсудить ряд рабочих вопросов, в том числе - возможности расширения маршрутной сети авиакомпании и увеличения количества рейсов между Россией и Турцией", - сообщила Росавиация. Там уточнили, что на встрече оценили перспективы выполнения полетов в аэропорт Горно-Алтайск. Авиагавань принимает международные рейсы с июля 2025 года. Турецкий лоукостер Corendon Airlines специализируется на туристических перевозках. В Россию авиакомпания выполняет регулярные рейсы по семи маршрутам: из Антальи в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Нижнекамск, Самару и Уфу. С 12 августа перевозчик осуществляет чартерные рейсы из Антальи в Оренбург, Нижний Новгород и Челябинск. "Учитывая большое количество рейсов, для повышения эффективности и качества работы предложили перевозчику рассмотреть возможность открытия аккредитованного представительства в нашей стране. Турецкое направление остается наиболее востребованным у россиян: еженедельно между нашими странами выполняется более тысячи рейсов. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества, для чего готовы детально обсуждать с зарубежными перевозчиками новые форматы взаимодействия", - передает Росавиация слова Буевича. На встрече также затронули тему повышения оперативности и координации действий, в том числе - во время действия временных ограничений на использование воздушного пространства. Воздушное сообщение между Россией и Турцией основывается на положениях Соглашения правительств двух государств от 12 мая 2010 года и последующих договоренностей авиационных властей. В настоящее время рейсы выполняют 11 российских авиакомпаний по 47 маршрутам и пять турецких - по 28 маршрутам. В январе-июне этого года услугами отечественных перевозчиков по турецкому направлению воспользовались свыше 2,4 миллиона пассажиров.
https://1prime.ru/20250822/turtsiya-861090780.html
анталья
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861100508_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_be88521ff37df0fdcea92d0f41826dca.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, анталья, москва, росавиация, corendon airlines
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Анталья, МОСКВА, Росавиация, Corendon Airlines
Росавиация обсудила с турецким лоукостером увеличение полетов в Россию
Росавиация обсудила с Corendon Airlines возможность увеличения рейсов в Россию
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Росавиация обсудила с турецким лоукостером Corendon Airlines возможность увеличения рейсов в РФ и расширение маршрутной сети авиакомпании, среди предложенных для полетов - аэропорт Горно-Алтайска, сообщило ведомство.
"Замглавы Росавиации Алексей Буевич провел встречу с представителями турецкого авиаперевозчика Corendon Airlines, чтобы обсудить ряд рабочих вопросов, в том числе - возможности расширения маршрутной сети авиакомпании и увеличения количества рейсов между Россией и Турцией", - сообщила Росавиация.
Там уточнили, что на встрече оценили перспективы выполнения полетов в аэропорт Горно-Алтайск. Авиагавань принимает международные рейсы с июля 2025 года.
Турецкий лоукостер Corendon Airlines специализируется на туристических перевозках. В Россию авиакомпания выполняет регулярные рейсы по семи маршрутам: из Антальи в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Нижнекамск, Самару и Уфу. С 12 августа перевозчик осуществляет чартерные рейсы из Антальи в Оренбург, Нижний Новгород и Челябинск.
"Учитывая большое количество рейсов, для повышения эффективности и качества работы предложили перевозчику рассмотреть возможность открытия аккредитованного представительства в нашей стране. Турецкое направление остается наиболее востребованным у россиян: еженедельно между нашими странами выполняется более тысячи рейсов. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества, для чего готовы детально обсуждать с зарубежными перевозчиками новые форматы взаимодействия", - передает Росавиация слова Буевича.
На встрече также затронули тему повышения оперативности и координации действий, в том числе - во время действия временных ограничений на использование воздушного пространства.
Воздушное сообщение между Россией и Турцией основывается на положениях Соглашения правительств двух государств от 12 мая 2010 года и последующих договоренностей авиационных властей. В настоящее время рейсы выполняют 11 российских авиакомпаний по 47 маршрутам и пять турецких - по 28 маршрутам. В январе-июне этого года услугами отечественных перевозчиков по турецкому направлению воспользовались свыше 2,4 миллиона пассажиров.
Туристы из России уступили немцам лидерство среди отдыхающих в Турции