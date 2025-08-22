Росавиация обсудила с турецким лоукостером увеличение полетов в Россию

https://1prime.ru/20250822/reysy-861101319.html

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Росавиация обсудила с турецким лоукостером Corendon Airlines возможность увеличения рейсов в РФ и расширение маршрутной сети авиакомпании, среди предложенных для полетов - аэропорт Горно-Алтайска, сообщило ведомство. "Замглавы Росавиации Алексей Буевич провел встречу с представителями турецкого авиаперевозчика Corendon Airlines, чтобы обсудить ряд рабочих вопросов, в том числе - возможности расширения маршрутной сети авиакомпании и увеличения количества рейсов между Россией и Турцией", - сообщила Росавиация. Там уточнили, что на встрече оценили перспективы выполнения полетов в аэропорт Горно-Алтайск. Авиагавань принимает международные рейсы с июля 2025 года. Турецкий лоукостер Corendon Airlines специализируется на туристических перевозках. В Россию авиакомпания выполняет регулярные рейсы по семи маршрутам: из Антальи в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Нижнекамск, Самару и Уфу. С 12 августа перевозчик осуществляет чартерные рейсы из Антальи в Оренбург, Нижний Новгород и Челябинск. "Учитывая большое количество рейсов, для повышения эффективности и качества работы предложили перевозчику рассмотреть возможность открытия аккредитованного представительства в нашей стране. Турецкое направление остается наиболее востребованным у россиян: еженедельно между нашими странами выполняется более тысячи рейсов. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества, для чего готовы детально обсуждать с зарубежными перевозчиками новые форматы взаимодействия", - передает Росавиация слова Буевича. На встрече также затронули тему повышения оперативности и координации действий, в том числе - во время действия временных ограничений на использование воздушного пространства. Воздушное сообщение между Россией и Турцией основывается на положениях Соглашения правительств двух государств от 12 мая 2010 года и последующих договоренностей авиационных властей. В настоящее время рейсы выполняют 11 российских авиакомпаний по 47 маршрутам и пять турецких - по 28 маршрутам. В январе-июне этого года услугами отечественных перевозчиков по турецкому направлению воспользовались свыше 2,4 миллиона пассажиров.

