2025-08-22T00:58+0300

2025-08-22T00:58+0300

2025-08-22T00:58+0300

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. День Государственного флага России отмечается в пятницу. Ниже приводится справочная информация. День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации". В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР", которым постановил до установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России – полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос – официальным Национальным флагом Российской Федерации. Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Государственный флаг в России появился на рубеже XVII-XVIII веков, в эпоху становления России как мощного государства. Впервые бело-сине-красный флаг с нашитым на нем двуглавым орлом был поднят на первом русском военном корабле "Орел" в царствование отца Петра I Алексея Михайловича, но у исследователей нет единого мнения о том, как были скомбинированы эти цвета. Законным же "отцом" триколора признан Петр I. 31 января (20 января по старому стилю) 1705 года он издал указ, согласно которому "на торговых всяких судах" должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. Рожденный вместе с первыми российскими военными кораблями российский флаг до XIX века оставался принадлежностью главным образом флотской культуры. Начало применения российского бело-сине-красного флага на суше связано с географическими открытиями русских мореплавателей. До XIX века русские моряки водружали на берегу присоединенной земли памятный крест. Но в 1806 году появилась новая традиция. Русская экспедиция обследовала побережье Южного Сахалина и подняла на берегу два флага. Андреевский флаг отмечал заслугу военного флота, государственный бело-сине-красный флаг – новое владение России. После Петра I в русской армии стали распространяться золотые (оранжевые) и черные цвета, которые постепенно начали приобретать роль государственных. Указом императора Александра II от 23 июня (11 июня по старому стилю) 1858 года был введен черно-желто-белый флаг как официальный (государственный) флаг Российской Империи. Черно-желто-белый флаг просуществовал до 1883 года. 10 мая (28 апреля по старому стилю) 1883 года Александр III повелел в качестве гражданского флага использовать бело-сине-красный, а прежний оставить в качестве штандарта императорской фамилии. 11 мая (29 апреля по старому стилю) 1896 года император Николай II повелел, "что национальным флагом должен почитаться во всех случаях флаг бело-сине-красный". Тогда же три цвета флага получили и официальное толкование. Красный стал символизировать державность, синий – цвет Богоматери и белый – цвет свободы и независимости. Кроме того, цвета символизировали также и содружество Белой, Малой и Великой России. Царский триколор был отвергнут советской властью. В апреле 1918 года государственным флагом был утвержден красный флаг с серпом и молотом, который официально просуществовал 73 года. Чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР 22 августа 1991 года постановила считать официальным символом России триколор. Указом президента РФ от 11 декабря 1993 года было утверждено Положение о государственном флаге Российской Федерации. 25 декабря 2000 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон "О Государственном флаге Российской Федерации". В соответствии с законом, государственный флаг РФ представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней – белого, средней – синего и нижней – красного цвета. Отношение ширины флага к его длине – 2:3. В настоящее время чаще всего (неофициально) используется следующая трактовка значений цветов флага России: белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, совершенство; синий – цвет веры и верности, постоянства; красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество. Государственный флаг РФ поднят постоянно на зданиях администрации президента РФ, Совета федерации, Государственной думы, правительства РФ, Конституционного и Верховного судов, генеральной прокуратуры, следственного комитета, судебного департамента при Верховном суде, Центрального банка, Счетной палаты, резиденции уполномоченного по правам человека в РФ, Центральной избирательной комиссии. Государственный флаг поднят постоянно (один или вместе с соответствующими флагами) на зданиях федеральных органов исполнительной власти, на резиденциях полномочных представителей президента в федеральных округах, а также на зданиях органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Над резиденцией президента РФ в столице России – городе Москве поднимается дубликат штандарта (флага) президента РФ. Государственный флаг поднимается на зданиях дипломатических представительств, консульских учреждений, резиденций глав диппредставительств и консульских учреждений, когда это связано с исполнением указанными лицами служебных обязанностей, а также на зданиях иных официальных представительств РФ за пределами России. Кроме того, на судах, внесенных в один из реестров судов РФ, в соответствии с уставом службы на них. Судно, ходящее под государственным или национальным флагом иностранного государства, должно при хождении во внутренних водах РФ либо во время стоянки в порту России в дополнение к своему флагу поднимать и нести в соответствии с международными морскими обычаями также государственный флаг России. Государственный флаг ежедневно поднимается в местах постоянной дислокации воинских частей и отдельных подразделений Вооруженных сил РФ, других войск и воинских формирований. Во всех случаях, предусмотренных общевоинскими уставами Вооруженных сил России для выноса Боевого Знамени воинской части, одновременно выносится прикрепленный к древку государственный флаг РФ. Государственный флаг вывешивается на зданиях органов местного самоуправления, общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также на жилых домах в дни государственных праздников Российской Федерации. В дни траура в верхней части древка государственного флага РФ крепится черная лента, длина которой равна длине полотнища флага. Государственный флаг, поднятый на мачте (флагштоке), приспускается до половины высоты мачты (флагштока). Государственный флаг Российской Федерации поднимается (устанавливается) во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий. 8 ноября 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон "О внесении изменения в Федеральный Конституционный закон "О Государственном флаге Российской Федерации". Закон был дополнен статьей 9-1, направленной на разграничение официального и неофициального использования российского флага и его изображения. Устанавливается, что официальное использование флага осуществляется в порядке и в случаях, которые предусмотрены законом. Допускается также использование государственного флага РФ, в том числе его изображения, гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями в иных случаях, если такое использование не является надругательством над флагом РФ. Использование государственного флага РФ с нарушением федерального конституционного закона, а также надругательство над флагом РФ влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ. С 1 сентября 2022 года в каждой российской школе в начале учебной недели исполняется государственный гимн и поднимается флаг. По словам министра образования Сергея Кравцова, эта традиция поможет формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения. По данным ВЦИОМ (2024), девять из десяти (88%) опрошенных родителей школьников и студентов средне-профессиональных учебных заведений положительно оценивают традицию поднятия флага в начале учебной недели. Высокий уровень одобрения отмечен и среди самих школьников – 90% опрошенных учеников 1-8 классов сообщили, что положительно воспринимают тот факт, что учебная неделя в российских школах начинается с поднятия флага и исполнения гимна. Большинство родителей (79%) также видят в новой традиции элемент патриотического воспитания, по их мнению, еженедельное поднятие флага и прослушивание гимна способствуют формированию чувства патриотизма у школьников и студентов СПО. В день российского флага по всей стране проходят праздничные мероприятия: проводятся флешмобы, концерты, мастер-классы, квесты и т.д.

