Россия стала меньше покупать китайских смартфонов

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Россия в этом году стала покупать меньше китайских смартфонов: их импорт сократился как по итогам июля - в 2,5 раза, так и по итогам первых семи месяцев года - на треть, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской статслужбы. В июле Россия закупила смартфонов в Китае на 128,8 миллиона долларов - почти в 2,5 раза меньше, чем год назад. По итогам семи месяцев закупки снизились в 1,6 раза - до 952,5 миллиона долларов. При этом в месячном выражении в июле поставки все же выросли - на 10%. Россия за год опустилась на 12-е с 4-го места среди основных покупателей китайских телефонов. Лидером по покупкам остались США, однако их импорт смартфонов из КНР в июле рухнул в 4,4 раза - до 535 миллионов долларов с 2,3 миллиарда долларов в прошлом июле. Также в топ-5 покупателей по итогам июля вошли Япония (469,6 миллиона долларов, снижение на 25%), ОАЭ (444,9 миллиона, рост на 45%), Чехия (420,9 миллиона, рост на 52%) и Нидерланды (331,2 миллиона, снижение на 61%). Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел пошлину в 10% на импорт китайских товаров. После нескольких взаимных шагов пошлины США на китайские товары достигли 145%, а ставки КНР для американских поставщиков - 125%. Затем стороны начали переговоры и договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с середины мая на 90 дней. В августе Китай и США договорились продлить тарифную паузу еще на 90 дней.

