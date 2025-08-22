https://1prime.ru/20250822/rossija-861076047.html

Россия стала покупать в Китае больше дампингов и лапши

Россия стала покупать в Китае больше дампингов и лапши - 22.08.2025, ПРАЙМ

Россия стала покупать в Китае больше дампингов и лапши

Россия за первые семь месяцев этого года стала покупать в Китае больше дампингов и лапши, чем в прошлом году - в четыре раза и на четверть соответственно,... | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T05:17+0300

2025-08-22T05:17+0300

2025-08-22T05:17+0300

бизнес

россия

экономика

китай

сша

япония

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861076047.jpg?1755829050

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Россия за первые семь месяцев этого года стала покупать в Китае больше дампингов и лапши, чем в прошлом году - в четыре раза и на четверть соответственно, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской статслужбы. Всего за январь-июль текущего года Китай экспортировал в Россию дамплингов и другой подобной еды почти на 3,3 миллиона долларов, что в 4,3 раза больше, чем за такой же период годом ранее. Поставки лапши при этом выросли на 24% - до 24,8 миллиона долларов. Главным образом это была лапша быстрого приготовления. По итогам июля импорт китайских дамплингов в Россию составил 479 тысячи долларов, что в 2,7 раза больше, чем в тот же месяц год назад, а лапши - почти 4 миллиона долларов, что на 2% больше прошлого июля. Среди главных покупателей лапши из Поднебесной по итогам этих семи месяцев Россия заняла шестое место. В пятерке лидеров расположились США (72,6 миллиона долларов), Южная Корея (64,1 миллиона), Япония (37 миллионов), Канада (32,7 миллиона) и Нидерланды (24,8 миллиона долларов). А вот по покупкам дамплингов РФ стала десятой. В первой пятёрке оказались США (23 миллиона долларов), Япония (20,2 миллиона), Нидерланды (14,7 миллиона), Австралия (12,7 миллиона) и Великобритания (11,3 миллиона долларов).

китай

сша

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, китай, сша, япония