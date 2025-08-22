https://1prime.ru/20250822/rossiya-861109956.html

"ВСМПО-Ависма" планирует занять 50% рынка 3D-печати в России к 2030 году

2025-08-22

технологии

россия

свердловская область

ВЕРХНЯЯ САЛДА (Свердловская область), 22 авг - ПРАЙМ. "ВСМПО-Ависма" планирует занять 50% рынка аддитивных технологий (3D-печати) в России к 2030 году - компания будет производить сырье для печати изделий и деталей из металлов и печатать сами детали, рассказал журналистам директор по инновациям и развитию предприятия Денис Степанов. "К 2030 году мы 50% рынка аддитивных технологий планируем занять в России", - сказал он. Степанов уточнил, что в 2027 году компания ожидает выйти на серийное производство, и дальше поэтапно, по мере нарастания объемов и заказов, планирует его увеличивать. "Это включает в себя производство сырья для печати деталей и, собственно говоря, печать самих деталей", - подчеркнул Степанов. Кроме того, к 2030 году "ВСМПО-Ависма" хочет выйти на объем порядка 40-50 принтеров. Компания может построить дополнительное помещение под 3D-печать, и тогда комплекс может стать крупнейшим в Свердловской области центром аддитивных технологий. Он отметил, что изделия будут изготавливаться не только из титановых сплавов, но и из жаропрочных, алюминиевых и любых других сплавов, из которых можно сделать порошок. По словам Степанова, в сравнении с классическим методом производства аддитивное позволяет значительно снизить сроки и стоимость подготовки производства, а также изготавливать детали любой формы без каких-либо ограничений. В качестве примера он привел деталь, которую классическим методом изготавливали бы с учетом всех технологических переделов около 300 часов, а с помощью принтера срок изготовления - 40 минут. "ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель слитков и проката из титановых сплавов. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.

свердловская область

