В "Ростехе" рассказали, какие компании могут выйти на IPO - 22.08.2025, ПРАЙМ
В "Ростехе" рассказали, какие компании могут выйти на IPO
2025-08-22T01:28+0300
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Гражданские компании холдинга "Ростех" могут выйти на IPO, но для оборонных активов такой формат непригоден, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Формат IPO непригоден для оборонных активов. Все же выход на биржу подразумевает открытость перед внешними инвесторами. А выполнение гособоронзаказа, которым загружены наши предприятия, наоборот, не позволяет открыть отчетность. … Чисто гражданские компании – их у нас немного, – безусловно, могут выйти на IPO", - рассказал Чемезов. Он привел в пример компанию "Элемент", которая в прошлом году вышла на биржу. В результате удалось привлечь 15 миллиардов рублей на развитие микроэлектроники. Есть еще ряд компаний, которые могут последовать этому примеру. "Ростех" хочет, чтобы к нему шли инвесторы. "Форматы вложений могут быть разными, не обязательно IPO", - подчеркнул Чемезов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.
2025
01:28 22.08.2025
 
