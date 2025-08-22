https://1prime.ru/20250822/rostehi-861074122.html
"Ростех" заключил твердые контракты на 74 самолета
"Ростех" заключил твердые контракты на 74 самолета - 22.08.2025, ПРАЙМ
"Ростех" заключил твердые контракты на 74 самолета
"Ростех" заключил твердые контракты на 74 самолета собственного производства, среди них 18 МС-21, 42 – SJ-100 ("Суперджет"), 11 – Ту-214, три – Ил-114, сообщил... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T02:37+0300
2025-08-22T02:37+0300
2025-08-22T02:37+0300
бизнес
россия
промышленность
сергей чемезов
ростех
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861074122.jpg?1755819456
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. "Ростех" заключил твердые контракты на 74 самолета собственного производства, среди них 18 МС-21, 42 – SJ-100 ("Суперджет"), 11 – Ту-214, три – Ил-114, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.
"Твердые контракты у нас есть на 18 МС-21, 42 "Суперджета", 11 Ту-214, 3 "сточетырнадцатых" (Ил-114-300 – ред.)", - рассказал Чемезов.
"Производство самолета имеет длинный цикл, поэтому авиакомпаниям необходимо уже сейчас контрактовать и авансировать следующие партии. Это позволит планировать загрузку и обеспечить ритмичные поставки", - добавил он.
"Ростех" начнет серийное производство самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114 в 2026 году.
Генеральный директор компании "Аэрофлот" Сергей Александровский в кулуарах ПМЭФ-2025 сообщал, что группа ожидает к 2030 году получить 108 самолетов МС-21, к 2033 году их число должно достигнуть 200. "Аэрофлот" планирует закупать только МС-21 из отечественных самолетов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, промышленность, сергей чемезов, ростех, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Сергей Чемезов, Ростех, Аэрофлот
"Ростех" заключил твердые контракты на 74 самолета
Чемезов: "Ростех" заключил твердые контракты на 74 самолета собственного производства
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. "Ростех" заключил твердые контракты на 74 самолета собственного производства, среди них 18 МС-21, 42 – SJ-100 ("Суперджет"), 11 – Ту-214, три – Ил-114, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.
"Твердые контракты у нас есть на 18 МС-21, 42 "Суперджета", 11 Ту-214, 3 "сточетырнадцатых" (Ил-114-300 – ред.)", - рассказал Чемезов.
"Производство самолета имеет длинный цикл, поэтому авиакомпаниям необходимо уже сейчас контрактовать и авансировать следующие партии. Это позволит планировать загрузку и обеспечить ритмичные поставки", - добавил он.
"Ростех" начнет серийное производство самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114 в 2026 году.
Генеральный директор компании "Аэрофлот" Сергей Александровский в кулуарах ПМЭФ-2025 сообщал, что группа ожидает к 2030 году получить 108 самолетов МС-21, к 2033 году их число должно достигнуть 200. "Аэрофлот" планирует закупать только МС-21 из отечественных самолетов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.