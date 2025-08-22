https://1prime.ru/20250822/rostehi-861074122.html

"Ростех" заключил твердые контракты на 74 самолета

"Ростех" заключил твердые контракты на 74 самолета - 22.08.2025, ПРАЙМ

"Ростех" заключил твердые контракты на 74 самолета

22.08.2025

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. "Ростех" заключил твердые контракты на 74 самолета собственного производства, среди них 18 МС-21, 42 – SJ-100 ("Суперджет"), 11 – Ту-214, три – Ил-114, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов. "Твердые контракты у нас есть на 18 МС-21, 42 "Суперджета", 11 Ту-214, 3 "сточетырнадцатых" (Ил-114-300 – ред.)", - рассказал Чемезов. "Производство самолета имеет длинный цикл, поэтому авиакомпаниям необходимо уже сейчас контрактовать и авансировать следующие партии. Это позволит планировать загрузку и обеспечить ритмичные поставки", - добавил он. "Ростех" начнет серийное производство самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114 в 2026 году. Генеральный директор компании "Аэрофлот" Сергей Александровский в кулуарах ПМЭФ-2025 сообщал, что группа ожидает к 2030 году получить 108 самолетов МС-21, к 2033 году их число должно достигнуть 200. "Аэрофлот" планирует закупать только МС-21 из отечественных самолетов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.

