Назван уровень, до которого рубль ослабнет уже к концу квартала - 22.08.2025, ПРАЙМ
Назван уровень, до которого рубль ослабнет уже к концу квартала
Назван уровень, до которого рубль ослабнет уже к концу квартала - 22.08.2025, ПРАЙМ
Назван уровень, до которого рубль ослабнет уже к концу квартала
К исходу третьего квартала рубль может несколько ослабить позиции - до 81-84 за доллар. Однако шансы закрыть сентябрь без резких колебаний сохраняются,... | 22.08.2025, ПРАЙМ
курсы валют
курс евро к доллару сша в реальном времени
доллар сша
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. К исходу третьего квартала рубль может несколько ослабить позиции - до 81-84 за доллар. Однако шансы закрыть сентябрь без резких колебаний сохраняются, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.В августе рубль держится относительно устойчиво. Доллар балансирует в пределах 80–81 рубль, евро — в коридоре 93–94 рубля. Юань закрепился в районе 11,10–11,50 рублей.“Волатильность чуть выше средних уровней, это связано с геополитикой, сезонным налоговым периодом и умеренной активностью экспортеров на внутреннем рынке”, - комментирует Шнейдерман.По его словам, поддержку рублю обеспечивают продажи валютной выручки компаниями, приток экспортных доходов и консервативная бюджетная политика. Ограниченное предложение валюты на внутреннем рынке и требования к расчетам в нацвалюте также являются важными факторами.“К исходу третьего квартала можно допустить плавное ослабление позиций рубля, если налоговый фактор уйдет с повестки, а спрос на валюту со стороны импортеров увеличится. В таком сценарии доллар может подняться в диапазон 81–84 рубля, евро — 95–97 рублей, юань — 11,40–11,50 рубля”, - прогнозирует эксперт.При этом многое будет зависеть от внешней конъюнктуры: цен на нефть и газ (и перспектив их продаж в целом), динамики мировых валют и общей политической обстановки. В случае благоприятного внешнего контура рубль может сохранить сегодняшний проторгованный диапазон и закрыть сентябрь без резких колебаний, заключил он.
курсы валют, курс евро к доллару сша в реальном времени, доллар сша
Курсы валют, Курс Евро к Доллару США в реальном времени, Доллар США
02:02 22.08.2025
 
Назван уровень, до которого рубль ослабнет уже к концу квартала

Эксперт Шнейдерман: до конца квартала рубль может упасть до 84 за доллар

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. К исходу третьего квартала рубль может несколько ослабить позиции - до 81-84 за доллар. Однако шансы закрыть сентябрь без резких колебаний сохраняются, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2025
Аналитики объяснили, почему банки не спешат снижать ставки по кредитам
2 августа, 09:21
В августе рубль держится относительно устойчиво. Доллар балансирует в пределах 80–81 рубль, евро — в коридоре 93–94 рубля. Юань закрепился в районе 11,10–11,50 рублей.
“Волатильность чуть выше средних уровней, это связано с геополитикой, сезонным налоговым периодом и умеренной активностью экспортеров на внутреннем рынке”, - комментирует Шнейдерман.
По его словам, поддержку рублю обеспечивают продажи валютной выручки компаниями, приток экспортных доходов и консервативная бюджетная политика. Ограниченное предложение валюты на внутреннем рынке и требования к расчетам в нацвалюте также являются важными факторами.
“К исходу третьего квартала можно допустить плавное ослабление позиций рубля, если налоговый фактор уйдет с повестки, а спрос на валюту со стороны импортеров увеличится. В таком сценарии доллар может подняться в диапазон 81–84 рубля, евро — 95–97 рублей, юань — 11,40–11,50 рубля”, - прогнозирует эксперт.
При этом многое будет зависеть от внешней конъюнктуры: цен на нефть и газ (и перспектив их продаж в целом), динамики мировых валют и общей политической обстановки. В случае благоприятного внешнего контура рубль может сохранить сегодняшний проторгованный диапазон и закрыть сентябрь без резких колебаний, заключил он.
 
Курсы валют, Курс Евро к Доллару США в реальном времени, Доллар США
 
 
Заголовок открываемого материала