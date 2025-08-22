Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль слабо дешевеет к юаню в первые часы торгов пятницы - 22.08.2025
Рубль слабо дешевеет к юаню в первые часы торгов пятницы
Рубль слабо дешевеет к юаню в первые часы торгов пятницы - 22.08.2025
Рубль слабо дешевеет к юаню в первые часы торгов пятницы
Курс рубля демонстрирует небольшое снижение в первые часы торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи.
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Курс рубля демонстрирует небольшое снижение в первые часы торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.23 мск растёт на 2 копейки к предыдущему закрытию, до 11,18 рубля. Рубль вчера торговался спокойно, какая-либо финансовая паника отсутствует, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "На наш взгляд, в краткосрочной перспективе пара "юань-рубль" продолжит движение в нижней половине нашего целевого диапазона 11-11,5 рубля. При этом в ближайшее время рубль может попытаться перейти к восстановлению на фоне дополнительной поддержки со стороны экспортеров", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. Однако после прохождения пика налоговых выплат, который приходится на 28 августа, давление на рубль будет нарастать, чему будет способствовать рост спроса на валюту со стороны импортеров и ожидание дальнейшего смягчения монетарной политики Центробанка. Эти факторы к концу сентября могут поспособствовать выходу юаня в район 11,5 рублей, заключил эксперт.
11:34 22.08.2025
 
Рубль слабо дешевеет к юаню в первые часы торгов пятницы

Курс юаня на Мосбирже снизился на 2 копейки к предыдущему закрытию

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Курс рубля демонстрирует небольшое снижение в первые часы торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.23 мск растёт на 2 копейки к предыдущему закрытию, до 11,18 рубля.
Рубль вчера торговался спокойно, какая-либо финансовая паника отсутствует, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"На наш взгляд, в краткосрочной перспективе пара "юань-рубль" продолжит движение в нижней половине нашего целевого диапазона 11-11,5 рубля. При этом в ближайшее время рубль может попытаться перейти к восстановлению на фоне дополнительной поддержки со стороны экспортеров", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
Однако после прохождения пика налоговых выплат, который приходится на 28 августа, давление на рубль будет нарастать, чему будет способствовать рост спроса на валюту со стороны импортеров и ожидание дальнейшего смягчения монетарной политики Центробанка. Эти факторы к концу сентября могут поспособствовать выходу юаня в район 11,5 рублей, заключил эксперт.
ЦБ продал юаней на внутреннем рынке на 9,2 миллиарда рублей
ЦБ продал юаней на внутреннем рынке на 9,2 миллиарда рублей
