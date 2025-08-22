Рубль слабо дешевеет к юаню в первые часы торгов пятницы

https://1prime.ru/20250822/rubl-861088514.html
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Курс рубля демонстрирует небольшое снижение в первые часы торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.23 мск растёт на 2 копейки к предыдущему закрытию, до 11,18 рубля. Рубль вчера торговался спокойно, какая-либо финансовая паника отсутствует, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "На наш взгляд, в краткосрочной перспективе пара "юань-рубль" продолжит движение в нижней половине нашего целевого диапазона 11-11,5 рубля. При этом в ближайшее время рубль может попытаться перейти к восстановлению на фоне дополнительной поддержки со стороны экспортеров", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. Однако после прохождения пика налоговых выплат, который приходится на 28 августа, давление на рубль будет нарастать, чему будет способствовать рост спроса на валюту со стороны импортеров и ожидание дальнейшего смягчения монетарной политики Центробанка. Эти факторы к концу сентября могут поспособствовать выходу юаня в район 11,5 рублей, заключил эксперт.
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Курс рубля демонстрирует небольшое снижение в первые часы торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.23 мск растёт на 2 копейки к предыдущему закрытию, до 11,18 рубля.
Рубль вчера торговался спокойно, какая-либо финансовая паника отсутствует, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"На наш взгляд, в краткосрочной перспективе пара "юань-рубль" продолжит движение в нижней половине нашего целевого диапазона 11-11,5 рубля. При этом в ближайшее время рубль может попытаться перейти к восстановлению на фоне дополнительной поддержки со стороны экспортеров", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
Однако после прохождения пика налоговых выплат, который приходится на 28 августа, давление на рубль будет нарастать, чему будет способствовать рост спроса на валюту со стороны импортеров и ожидание дальнейшего смягчения монетарной политики Центробанка. Эти факторы к концу сентября могут поспособствовать выходу юаня в район 11,5 рублей, заключил эксперт.
