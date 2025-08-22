https://1prime.ru/20250822/rubl-861123427.html

Рубль на рисках геополитики уходит вниз из коридора августа

Рубль на рисках геополитики уходит вниз из коридора августа - 22.08.2025, ПРАЙМ

Рубль на рисках геополитики уходит вниз из коридора августа

МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Москов-ской бирже на завершившейся рабочей неде-ле снизился – третью неделю подряд. Вола-тильность... | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T23:56+0300

2025-08-22T23:56+0300

2025-08-22T23:56+0300

экономика

мнения аналитиков

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861123427.jpg?1755896191

МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Москов-ской бирже на завершившейся рабочей неде-ле снизился – третью неделю подряд. Вола-тильность слегка подросла по сравнению с предыдущей неделей. Так, курс юаня коле-бался в коридоре 11,11-11,25 рубля за юань, то есть китайская валюта обновила максимум с 30 июля. На три дня роста юаня к рублю пришелся один день его снижения, один день он стабилизировался.В целом, курс российской валюты, как и дру-гие рублевые активы, снижался на Мосбирже на фоне геополитической неопределенности, установившейся после саммита РФ-США на Аляске. При этом перед выходными инвесто-ры, по привычке нарастили валютные пози-ции, видимо, хеджируя позиции.Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи за неделю сползли по индикатору RUSFARCNY с -0,08% годовых до -0,18%, а провел он ее в коридоре -0,18-(-0,08%). То есть, судя по став-кам, спрос на юани остался невысоким.Тем не менее, курс юаня на Мосбирже за ра-бочую неделю поднялся на 15 копеек до 11,25 рубля. Курс доллара за неделю повысился на 73 копейки до 80,75 рубля, а евро – снизился на 8 копеек, до 93,63 рубля (для расчетов ис-пользован официальный курс ЦБ РФ). Дина-мика пары евро-рубль соответствовала дина-мике форекса, где евро на неделе преимуще-ственно снижался к доллару.Валюта США на форексе за неделю сползла от 7,182 юаня до 7,166 юаня. При этом в пересче-те через рублевые курсы, доллар на россий-ском рынке к завершению недели стоил 7,178 юаня, что на 0,2% выше курса форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели подросла до 5,47 тысячи против 5,3 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМРубль начал неделю снижением против валю-ты КНР на Мосбирже: юань сразу в понедель-ник обновил максимум с конца июля – на от-метке 11,19 рублей - в условиях геополитиче-ской неопределенности.Игроки рынка обратили внимание на то, что при анонсированной длительности перегово-ров на Аляске в 6-7 часов они продлились около 3 часов, а планировавшийся совмест-ный совместный обед президентов РФ и США был отменен.Последовавшие за саммитом РФ-США евро-пейско-украинские-американские консульта-ции не вселили оптимизма в инвесторов, и все рублевые активы, в том числе и сама валюта РФ, стали снижаться.Однако в середине недели преобладали по-пытки курсовой стабилизации. Этому отчасти помогали вербальные интервенции. В частно-сти, директор департамента денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России Ан-дрей Ганган заявил, что высокая ключевая ставка способна укрепить курс рубля в период проведения жесткой ДКП. Она способствует снижению спроса на товары, в том числе им-портные. В условиях высоких рублевых ставок, экспортеры для уплаты налогов и других рас-ходов внутри страны предпочитают продавать накопленную ранее валюту вместо того, чтобы занимать в рублях.ПРОГНОЗЫЗавершение недели отметилось повышенной волатильности в плане роста юаня на Мо-сбирже, обновившего максимумы с конца июля. Игроки рынка обратили внимание на оценки Счетной палаты РФ о том, что доля ликвидных активов Фонда национального бла-госостояния (ФНБ) упала до минимума с 2008 года, то есть с момента образования фонда (около 23%).Объем ФНБ за июль сократился на 10,1 триллиона рублей - до 13,08 триллиона рублей, а в долларах - по-чти на 7 миллиардов долларов, до 159,84 Миллиарда. А объем ликвид-ных активов фонда (средства на бан-ковских счетах в Банке России) на 1 августа составил эквивалент 3,053 триллиона рублей, или 48,303 милли-арда долларов (1,8% ВВП, прогнози-руемого на 2025 год). Это примерно соответствует среднемесячным рас-ходам федерального бюджета на 2025 год.Кроме того, Счетная палата РФ проверила ис-полнение федерального бюджета за 2024 год в Минфине и зафиксировала существенные от-клонения (более 15%) фактических доходов от прогноза у более половины главных админи-страторов доходов бюджета, что указывает на наличие недостатков при их администрирова-нии и прогнозировании.Таким образом, традиционно сложный для российского рынка август характеризуется выходом курса юаня к рублю на месячные максимумы, а пик налогового периода, прихо-дящийся на следующую неделю, может только притормозить наметившееся ослабление рубля. Юань же для начала будет стремится в район максимумов июля - 11,5 рубля, особенно, если геополитика не будет радовать.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков