Российский рынок акций немного растет на старте основной торговой сессии

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует небольшой рост на старте основной торговой сессии пятницы, следует из данных Мосбиржи. Индекс Мосбиржи к 10.09 мск увеличивается на 0,13%, до 2 888,24 пункта. В лидерах роста котировок - акции ДВМП (+1,34%), "Новабева" (+1,24%), "Русснефти" (+1,23%), ОГК-2 (+0,93%), "Россетей" (+0,91%). "Банк "Санкт-Петербург" (-5,55%) в пятницу сообщил о рекомендации дивидендов по обыкновенным акциям за первое полугодие текущего года в размере 16,61 рубля с текущей доходностью 4,5% - ниже средних ожиданий и показателей предыдущих лет", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Также в лидерах снижения стоимости - расписки Ozon (-1,44%), акции "Русала" (-1,05%), "Эн+" (-0,59%), префы "Транснефти" (-0,49%). "Индекс Мосбиржи и ряд ключевых "фишек" выглядят уже несколько перепроданными, в то время как явных негативных событий не произошло. Полагаем, что близость ряда зон поддержек будет сегодня способствовать частичному закрытию "коротких" позиций и, как следствие, как минимум попыток отскока", - рассказал Евгений Локтюхов из ПСБ. "Мы видим выход капитала из акций и облигаций, но при этом высвобожденные средства не идут в защитную валюту. На основании этого мы считаем, что распродажа на рынке акций носит локальный характер", - считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "При этом рост рынка акций при появлении позитива может быть сильным, в том числе из-за того, что некоторые инвесторы, зафиксировавшие прибыль в бондах, будут искать более высокой доходности на рынке акций", - заключает он.

