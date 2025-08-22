Российский рынок акций умеренно растет днем в пятницу

https://1prime.ru/20250822/rynok-861099942.html

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем в пятницу, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.08 мск рос на 0,2% до 2 889,21 пункта. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,04%, до 67,7 доллара за баррель. "Не сумев в предыдущие дни закрепиться выше 3000 пунктов, индекс Мосбиржи совершил коррекцию до локального уровня поддержки, который находится чуть выше 2860 пунктов, и теперь имеет возможность возобновить рост", - рассказал Алексей Калачев из ФГ "Финам". "Мирные переговоры России и Украины на данный момент застопорились на организации встречи двух президентов, позиции которых по ряду ключевых вопросов все еще различаются, к чему добавляется санкционная риторика Европы. Инвесторы на этом фоне зафиксировали часть полученной в августе прибыли и оценивали в том числе корпоративные факторы", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК Акции ГК "ПИК"(+1,37%) могли получить поддержку от перетока инвестиций из ценных бумаг конкурирующей ГК "Самолет", так как портфельные инвесторы обычно стараются хеджироваться по отраслям и, выходя из проблемных активов одной компании, вкладывают капитал в бумаги аналога, рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах роста акции "Самолета" (+3,51%), которые положительно отреагировали на заявления главы компании относительно уголовных дел, связанных с задержками со сдачей домов. Генеральный директор группы "Самолет" Анна Акиньшина выразила уверенность, что дело будет закрыто. Также в лидерах акции "Позитива" (+3,12%), "Мосэнерго" (+2,73%), "СПБ Биржи" (+2,48%), "Сегежи" (+2,27%). "Финансовые результаты "Делимобиля"(+0,96%) за первое полугодие выглядят слабыми и в целом соответствуют негативным ожиданиям рынка. Несмотря на рост выручки, высокие процентные расходы продолжают "съедать" прибыль, а замедление выручки от каршеринга указывает на усиление конкуренции и зависимость от высокой ключевой ставки", - отметил Иван Ефанов из "Цифра брокер". Совет директоров банка "Санкт-Петербург" ранее в пятницу рекомендовал дивиденды за первое полугодие 2025 года в размере 16,61 рубля на обыкновенную акцию и 0,22 рубля на привилегированную. Его акции падают на 5,81%. В лидерах снижения также акции "Татнефти" (обыкновенные акции дешевеют на 1,66%, привилегированные - на 1,49%), Московского кредитного банка (-1,13%), "Вуш Холдинга" (-0,44%). ПРОГНОЗЫ Чернов из Freedom Finance Global ожидает, что основная торговая сессия завершится в диапазоне 2850–2950 пунктов. "Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня удерживались выше ближайших поддержек 2860 пунктов и 1125 пунктов соответственно, стабилизация ниже которых ускорила бы продажи. Тем не менее сохранение геополитической неопределенности предупреждает об опасности продолжения продаж на следующей неделе", - рассказала Кожухова из ИК "Велес капитал". Если новостной фон не помешает, индекс Мосбиржи может завершить дневную сессию пятницы подъемом на 0,5-1,0%, считает Калачев из ФГ "Финам". "Сегодня вечером в частности ожидается выступление Трампа. Поэтому давать прогнозы на короткий промежуток не представляется возможным", - отметил Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-капитал".

