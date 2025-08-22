https://1prime.ru/20250822/rynok-861114125.html
Российский рынок акций завершил торги пятницы умеренным ростом
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги пятницы умеренным ростом, но заметно снизился по итогам недели, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,46%, до 2 896,76 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,06%, до 1 189,96 пункта, долларовый РТС - на 0,16%, до 1 130,09 пункта. За неделю индекс Мосбиржи упал на 3,83%, индекс Мосбиржи в юанях - на 4,8%, РТС - на 4,7%. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 18.57 мск дорожал на 0,06%, до 67,71 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи завершал неделю в смешанной динамике, в основном бенчмарк курсировал чуть ниже 2900 пунктов. Пауза в геополитических новостях начала беспокоить инвесторов. Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня заявил о том, что повестка дня для саммита президентов России и Украины еще не готова", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В то же время сырьевые товары, в том числе нефть, дорожали, отчасти этому способствовал спад глобального доллара – индекс DXY вновь отступил ниже 98 пунктов. Кроме того, рубль ощутимо подешевел к юаню, добавил он. "К окончанию пятницы индекс Московской биржи пытался восстановить позиции и закрепиться выше 2900 пунктов. В фокусе – реальные шаги в части урегулирования украинского конфликта, которые ожидаются в ближайшем будущем", - отметил Максим Федосов из УК "Первая". Индексы Мосбиржи и РТС к концу дня пытались удержаться выше поддержек 2860 пунктов и 1125 пунктов соответственно, оставаясь в нерешительности в условиях геополитической неопределенности, рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Лидеры роста и снижения котировок В лидерах роста - акции "Самолета" (+3,81%), "Мосэнерго" (+3,76%), "СПБ Биржи" (+3,51%), "Позитива" (+3,09%), "Фармсинтеза" (+2,66%). "Бумаги "Самолета" вышли в заметный плюс после того, как стало известно, что прокуратура отменила постановления о возбуждении уголовных дел в отношении застройщика из-за задержек в сдаче объектов. Акции "Полюса" перешли к более уверенному росту вслед за ценами на золото, которые к вечеру на фоне смягчения тона главы ФРС Пауэлла превысили 3400 долларов за унцию. 27 августа совет директоров "Полюса" также рассмотрит вопрос о дивидендах за 1-е полугодие 2025 года", - отметила Кожухова. В лидерах снижения - акции банка "Санкт-Петербург" (-5,46%), "Татнефти" (обыкновенные акции снизились на 1,35%, префы – на 0,93%), "Соллерса" (-0,71%), "Русала" (-0,39%), "Аэрофлота" (-0,38%). Прогнозы "Геополитические новости в совокупности с корпоративными событиями (финансовые результаты "Ленэнерго", "Инарктики", "Русагро", "Займера", "Ренессанс Страхование", АФК "Система", "Аэрофлота", "Русгидро") и цифрами по недельной инфляции будут в фокусе инвесторов на следующей неделе", - рассказал Федосов. "Фактор геополитики остается краеугольным – внимание участников торгов в ближайшее время будет сфокусировано на новостях о возможных дальнейших переговорах на высшем уровне по урегулированию украинского конфликта. Прогноз по индексу Мосбиржи на 25 августа – 2850-2975 пунктов", - считает Шепелев.
