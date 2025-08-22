https://1prime.ru/20250822/rynok-861115801.html

Аналитики ожидают ослабления рубля к юаню и доллару на следующей неделе

Аналитики ожидают ослабления рубля к юаню и доллару на следующей неделе - 22.08.2025, ПРАЙМ

Аналитики ожидают ослабления рубля к юаню и доллару на следующей неделе

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают небольшого снижения российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню и доллару,... | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T19:50+0300

2025-08-22T19:50+0300

2025-08-22T19:50+0300

экономика

рынок

акции

индексы

рф

сша

китай

елена кожухова

богдан зварич

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859570216_0:36:1315:776_1920x0_80_0_0_c797f8444f81246f2cb99f604ea8f7a0.jpg

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают небольшого снижения российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню и доллару, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится за следующую неделю на 0,23% до 2890 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом останется в районе 68 долларов за баррель, курс евро на форексе снизится до 1,155 доллара. Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю вырастет на 1 копейку и составит 11,26 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, вырастет на 50 копеек, до 81,25 рубля, евро – снизится на 13 копеек, до 93,5 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. Драйверы роста "Слабая, в сравнении с ожиданиями, динамика экономического роста в еврозоне увеличивает шансы на рост дифференциала процентных ставок между Старым и Новым светом, что будет оказывать давление на курс евро", - комментирует Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Из ключевых зарубежных макроэкономических событий предстоящей недели можно отметить базовый ценовой индекс потребления (предпочитаемый ФРС индикатор инфляции), личные доходы и расходы, заказы на товары длительного пользования, торговый баланс, Чикагский индекс производственной активности, окончательные индексы потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган, индекс потребительского доверия, данные с рынка жилья и пересмотренный ВВП США во 2-м квартале", - считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". В Китае на неделе будут опубликованы данные по прибыли промышленных предприятий за июль, рынки КНР и Гонконга в целом все еще держатся достаточно стабильно, ожидая заключения торговой сделки с США и мер государственного стимулирования национальной экономики, добавляет она. "Решающим фактором влияния на рынок на следующей неделе станет активный корпоративный отчетный сезон: публикация финансовых результатов таких компаний, как Московская биржа, "Полюс", АФК "Система" и "Аэрофлот", может значительно повлиять на настроение инвесторов и волатильность на рынке", - считает Дмитрий Вишневский из "Цифра брокер". Кроме того, сохраняющееся геополитическое напряжение и санкционные риски будут усиливать краткосрочные колебания, тогда как успешные отчеты могут поддержать индекс Мосбиржи, добавил Вишневский. "Помимо геополитических новостей, инвесторы будут закладывать в котировки прогнозы по результатам сентябрьского заседания ЦБ, согласно которым ключевая ставка может быть понижена на 150–200 базисных пунктов. Такие ожидания позитивно скажутся на акциях компаний, чувствительных к ставкам в экономике", - отметил Богдан Зварич из ПСБ. "В среду, 27 августа, Росстат представит очередной отчет по инфляции, а также сообщит информацию о промпроизводстве в январе-июле и деловой активности в августе", - напоминает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Налоговый период поддержит рубль Курс рубля менее чуток к геополитике, чем рынок акций, что объясняется силой фундаментальных факторов давления на нацвалюту – эффекта от снижения ключевой ставки, сезонного восстановления импортных потоков, локально нацвалюта поддерживается налоговым периодом, и на ближайшую неделю можно ожидать доллар на уровне 79-81, евро – 92,5-95, юань – 11,1-11,3 рубля, рассказал Шепелев. "Курс рубля в начале следующей недели может перейти к росту. Поддержку национальной валюте окажет приближение периода налоговых выплат: в преддверии ключевой даты уплаты налогов – 28 августа – компании будут продавать валютную выручку для создания рублевых резервов. Однако во второй половине следующей недели предложение валюты на рынке сократится, в результате чего рубль может перейти к снижению и по итогам недели продемонстрировать умеренное ослабление", - рассказал Зварич из ПСБ. Учитывая эти факторы, курс рубля продолжит движение в диапазонах 11-11,5 рубля за юань, с тяготением к его середине, и 79-83 рубля за доллар, добавил он. "Основные валютные пары в ближайшую неделю ожидают умеренную волатильность: курс USD/RUB будет находиться в диапазоне 80–83 рубля на фоне сохраняющихся санкционных и геополитических рисков, а EUR/RUB прогнозируется в коридоре 91–95 рублей с учетом укрепления евро и локальных факторов. Китайский юань будет стабилен около отметки 11–11,2 рубля, поддерживаемый спросом на азиатские валюты как альтернативу доллару", - считает Вишневский из "Цифра брокер". Говорить о высокой вероятности ускорения ослабления российской валюты можно будет при стабилизации доллара, юаня и евро выше сопротивлений конца июля 81,35 рубля, 11,35 рубля и 94,30 рубля соответственно, отметила Кожухова из ИК "Велес капитал". Динамика индексов "Технический сигнал в пользу повышенных рисков развития снижения поступит при стабилизации ниже поддержки 2860 пунктов. В целом на данный момент после обнадеживающих переговоров Путина и Трампа в РФ реализуется умеренно негативный сценарий сохранения геополитической неопределенности и рисков новых санкций с возвращением индекса Мосбиржи в диапазон последних недель 2600-2900 пунктов", - считает Кожухова. Ожидать очередного скачка индикатора выше 3000 пунктов, скорее всего, стоит при сообщениях о сближении позиций сторон по заключению мирного соглашения и обнародования даты и места встречи президентов России и Украины, заключила она. "Ясность с возможным саммитом в формате Россия-Украина или Россия-США-Украина придаст новый импульс движения индекса Мосбиржи к 3000 пунктов и, вероятно, даже выше. Если же сохранится информационная пауза, а стороны продолжат делать противоречивые заявления, продажи в акциях могут продолжиться, ближайшая сильная поддержка у 2850 пунктов", - рассказал Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В начале следующей недели российский фондовый рынок может перейти в консолидацию после существенной коррекции, а индекс Мосбиржи проведет первые сессии в диапазоне 2850–2900 пунктов, считает Зварич из ПСБ. "На следующей неделе индекс Мосбиржи ожидается в диапазоне 2850–2950 пунктов с возможностью умеренного роста на фоне позитивных ожиданий снижения ключевой ставки Банка России и стабилизации макроэкономической ситуации", - отмечает Вишневский из "Цифра брокер". На российском рынке по достижении краткосрочных целей роста наступила пора фиксации прибыли. Для индекса Мосбиржи сигналом к распродаже послужили неудачные попытки закрепиться выше 3000 пунктов. Плавная коррекция продолжится в течение следующей недели, считает Вайсберг из ИК "Регион".

рф

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, индексы, рф, сша, китай, елена кожухова, богдан зварич, мосбиржа, псб, ик "велес капитал"