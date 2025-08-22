https://1prime.ru/20250822/ryutte-861102142.html

НАТО будет активно развивать ВСУ после окончания конфликта, заявил Рютте

НАТО будет активно развивать ВСУ после окончания конфликта, заявил Рютте - 22.08.2025, ПРАЙМ

НАТО будет активно развивать ВСУ после окончания конфликта, заявил Рютте

НАТО будет активно участвовать в развитии Вооруженных сил Украины после заключения мирного соглашения, заявил на пресс-конференции в Киеве генсек НАТО Марк... | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T15:53+0300

2025-08-22T15:53+0300

2025-08-22T15:53+0300

политика

украина

киев

великобритания

марк рютте

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967733_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_997e1f3ec1122a7f157e05317673331d.jpg

БРЮССЕЛЬ, 22 авг - ПРАЙМ. НАТО будет активно участвовать в развитии Вооруженных сил Украины после заключения мирного соглашения, заявил на пресс-конференции в Киеве генсек НАТО Марк Рютте. Трансляция велась на YouTube-канале НАТО. "И в качестве второго шага необходимо создать послевоенные украинские силы для продвижения вперед, и НАТО будет активно в этом участвовать. Мы уже активно участвуем в том, чтобы позволить Украине оставаться в борьбе, но также и в том, чтобы суверенная Украина могла развивать свою армию после заключения мирного соглашения", - сказал он.

https://1prime.ru/20250822/ataka-861101149.html

украина

киев

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, великобритания, марк рютте, нато