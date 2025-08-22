Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
22.08.2025
НАТО будет активно развивать ВСУ после окончания конфликта, заявил Рютте
НАТО будет активно развивать ВСУ после окончания конфликта, заявил Рютте
2025-08-22T15:53+0300
2025-08-22T15:53+0300
БРЮССЕЛЬ, 22 авг - ПРАЙМ. НАТО будет активно участвовать в развитии Вооруженных сил Украины после заключения мирного соглашения, заявил на пресс-конференции в Киеве генсек НАТО Марк Рютте. Трансляция велась на YouTube-канале НАТО. "И в качестве второго шага необходимо создать послевоенные украинские силы для продвижения вперед, и НАТО будет активно в этом участвовать. Мы уже активно участвуем в том, чтобы позволить Украине оставаться в борьбе, но также и в том, чтобы суверенная Украина могла развивать свою армию после заключения мирного соглашения", - сказал он.
15:53 22.08.2025
 
© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter SaltГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter Salt
БРЮССЕЛЬ, 22 авг - ПРАЙМ. НАТО будет активно участвовать в развитии Вооруженных сил Украины после заключения мирного соглашения, заявил на пресс-конференции в Киеве генсек НАТО Марк Рютте.
Трансляция велась на YouTube-канале НАТО.
"И в качестве второго шага необходимо создать послевоенные украинские силы для продвижения вперед, и НАТО будет активно в этом участвовать. Мы уже активно участвуем в том, чтобы позволить Украине оставаться в борьбе, но также и в том, чтобы суверенная Украина могла развивать свою армию после заключения мирного соглашения", - сказал он.
Нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
В Госдуме назвали атаку ВСУ на "Дружбу" терактом
15:41
 
Политика
 
 
