НАТО будет активно развивать ВСУ после окончания конфликта, заявил Рютте
2025-08-22T15:53+0300
политика
украина
киев
великобритания
марк рютте
нато
БРЮССЕЛЬ, 22 авг - ПРАЙМ. НАТО будет активно участвовать в развитии Вооруженных сил Украины после заключения мирного соглашения, заявил на пресс-конференции в Киеве генсек НАТО Марк Рютте. Трансляция велась на YouTube-канале НАТО. "И в качестве второго шага необходимо создать послевоенные украинские силы для продвижения вперед, и НАТО будет активно в этом участвовать. Мы уже активно участвуем в том, чтобы позволить Украине оставаться в борьбе, но также и в том, чтобы суверенная Украина могла развивать свою армию после заключения мирного соглашения", - сказал он.
