"Необратимый путь". Рютте высказался о перспективах Украины в альянсе

Для Украины есть необратимый путь в НАТО, но пока США и Венгрия выступают против, заявил на пресс-конференции в Киеве генсек альянса Марк Рютте. | 22.08.2025, ПРАЙМ
БРЮССЕЛЬ, 22 авг - ПРАЙМ. Для Украины есть необратимый путь в НАТО, но пока США и Венгрия выступают против, заявил на пресс-конференции в Киеве генсек альянса Марк Рютте. Трансляция велась на YouTube-канале НАТО. "Мы подтвердили в Вашингтоне (в понедельник - ред.), что существует необратимый путь Украины в НАТО, но это правда, что пара союзников по НАТО, в том числе США, а также Венгрия, говорят: "не сейчас", "может быть", "никогда", "может быть, в будущем", - сказал он. Во вторник президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Украина не станет частью НАТО. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Европа и Киев требуют от США гарантий безопасности в рамках будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине, а также настаивают, чтобы для страны сохранилась возможность членства в НАТО. Позднее американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что вопрос о возможности членства Украины в оборонном блоке должны решать члены альянса без участия Москвы.
