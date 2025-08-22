Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Необратимый путь". Рютте высказался о перспективах Украины в альянсе
Политика
"Необратимый путь". Рютте высказался о перспективах Украины в альянсе
"Необратимый путь". Рютте высказался о перспективах Украины в альянсе - 22.08.2025, ПРАЙМ
"Необратимый путь". Рютте высказался о перспективах Украины в альянсе
Для Украины есть необратимый путь в НАТО, но пока США и Венгрия выступают против, заявил на пресс-конференции в Киеве генсек альянса Марк Рютте. | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T16:26+0300
2025-08-22T16:26+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/81529/43/815294389_0:20:2883:1641_1920x0_80_0_0_2c8463c2ae9e4207dbb9dcfa1b449db1.jpg
БРЮССЕЛЬ, 22 авг - ПРАЙМ. Для Украины есть необратимый путь в НАТО, но пока США и Венгрия выступают против, заявил на пресс-конференции в Киеве генсек альянса Марк Рютте. Трансляция велась на YouTube-канале НАТО. "Мы подтвердили в Вашингтоне (в понедельник - ред.), что существует необратимый путь Украины в НАТО, но это правда, что пара союзников по НАТО, в том числе США, а также Венгрия, говорят: "не сейчас", "может быть", "никогда", "может быть, в будущем", - сказал он. Во вторник президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Украина не станет частью НАТО. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Европа и Киев требуют от США гарантий безопасности в рамках будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине, а также настаивают, чтобы для страны сохранилась возможность членства в НАТО. Позднее американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что вопрос о возможности членства Украины в оборонном блоке должны решать члены альянса без участия Москвы.
16:26 22.08.2025
 
"Необратимый путь". Рютте высказался о перспективах Украины в альянсе

Рютте: для Украины есть необратимый путь в НАТО, но США и Венгрия против

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Премьер-министр Королевства Нидерландов Марк Рютте
Премьер-министр Королевства Нидерландов Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
БРЮССЕЛЬ, 22 авг - ПРАЙМ. Для Украины есть необратимый путь в НАТО, но пока США и Венгрия выступают против, заявил на пресс-конференции в Киеве генсек альянса Марк Рютте.
Трансляция велась на YouTube-канале НАТО.
"Мы подтвердили в Вашингтоне (в понедельник - ред.), что существует необратимый путь Украины в НАТО, но это правда, что пара союзников по НАТО, в том числе США, а также Венгрия, говорят: "не сейчас", "может быть", "никогда", "может быть, в будущем", - сказал он.
Во вторник президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Украина не станет частью НАТО.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Европа и Киев требуют от США гарантий безопасности в рамках будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине, а также настаивают, чтобы для страны сохранилась возможность членства в НАТО. Позднее американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что вопрос о возможности членства Украины в оборонном блоке должны решать члены альянса без участия Москвы.
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
НАТО приобрела у США оружия для Украины на 1,5 миллиарда долларов
