РЖД ввели в график 59 задержанных в Воронежской области поездов

РЖД ввели в график 59 пассажирских поездов, задержанных в Воронежской области, сейчас с опозданием следует 50 составов, сообщила компания в пятницу. | 22.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. РЖД ввели в график 59 пассажирских поездов, задержанных в Воронежской области, сейчас с опозданием следует 50 составов, сообщила компания в пятницу. РЖД в четверг утром сообщали о приостановке на участке Россошь-Сохрановка в Воронежской области из-за ЧП с БПЛА. Движение было возобновлено, но задерживались пассажирские поезда. "Ввели в график 59 поездов, задержанных в Воронежской области. Обеспечиваем нагон времени и сокращаем стоянки в пути следования пассажирских поездов, опаздывающих в связи с происшествием в ночь на 21 августа на участке Россошь – Сохрановка", - говорится в сообщении. Так, в конечные пункты уже прибыли 17 задержанных поездов, а 59 – введены в график. "В настоящее время с опозданием следует 50 поездов", - добавляется в сообщении.
