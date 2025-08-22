https://1prime.ru/20250822/sarov-861114756.html

В Сарове построят уникальную установку для развития ядерной фотоники

САРОВ (Нижегородская обл.), 22 авг - РИА Новости. Строительство уникальной установки, источника комптоновского излучения для развития нового перспективного научного направления - ядерной фотоники, начнется в ближайшее время в Национальном центре физики и математики (НЦФМ), говорится в материалах к визиту президента РФ Владимира Путина в Саров Нижегородской области. "Уникальностью НЦФМ станут установки класса "мегасайенс" - фотонная вычислительная машина, Центр исследований экстремальных световых полей, многофункциональный ускорительный комплекс (комптоновский источник)", - отмечается в материалах. По всем установкам уже ведутся НИР и НИОКР. "В ближайшее время начнется строительство комптоновского источника", - подчеркивается в материалах. По информации НЦФМ, этот источник комптоновского излучения станет уникальным инструментом для развития нового перспективного направления физики - ядерной фотоники. Национальный центр физики и математики является флагманским проектом Десятилетия науки и технологий. В Сарове на территории НЦФМ возводится комплекс из научно-исследовательских корпусов, передовых лабораторий и установок класса "мидисайенс" и "мегасайенс" с целью получения новых научных результатов мирового уровня, подготовки учёных высшей квалификации, воспитания новых научно-технологических лидеров, укрепления кадрового потенциала предприятий Госкорпорации "Росатом" и ключевых научных организаций России. Образовательной частью Национального центра стал филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова – МГУ Саров. Учредители НЦФМ – "Росатом", МГУ имени Ломоносова, Российская академия наук, министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" и Объединенный институт ядерных исследований.

